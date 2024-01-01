У місті на Волині знесли пам'ятник на честь радянських артилеристів
Сьогодні, 20:38
У Ковелі комунальники демонтували пам'ятник на честь радянських артилеристів. Раніше Міністерство культури та інформаційної політики визначило, що цей об'єкт не належить до нерухомих пам’яток України чи об’єктів культурної спадщини.
Про це в коментарі Суспільному розповіла начальниця відділу культури та охорони культурної спадщини управління культури, молоді, спорту та туризму Ковельської міської ради Ірина Горблюк.
Зі слів посадовиці, пам'ятник — гаубиця 122 мм та дошка з викарбуваним написом — був встановлений ще в 1975 році. Його нещодавно знесли працівники комунального підприємства "Добробут".
Також, зазначила Ірина Горблюк, у Мінкульті розглянули лист виконавчого комітету Ковельради щодо того, аби "Пам’ятник на честь радянських воїнів-визволителів" та "Меморіал на честь робітників локомотивного депо, що загинули в роки громадянської та Великої вітчизняної воєн" в Ковельській громаді не заносили до Держреєстру нерухомих пам’яток України.
5 березня 2024 року це питання розглянула експертна комісія з питань обліку об’єктів культурної спадщини Міністерства культури та інформаційної політики. Проєкт наказу в Міністерстві готується і після підписання буде розглядатися питання щодо демонтажу цих об’єктів, додала посадовиця.
Нагадаємо, нещодавно ми писали, що у селі Затурці Володимирського району поки не можуть знести пам’ятник радянським артилеристам у вигляді гармати.
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Про це в коментарі Суспільному розповіла начальниця відділу культури та охорони культурної спадщини управління культури, молоді, спорту та туризму Ковельської міської ради Ірина Горблюк.
Зі слів посадовиці, пам'ятник — гаубиця 122 мм та дошка з викарбуваним написом — був встановлений ще в 1975 році. Його нещодавно знесли працівники комунального підприємства "Добробут".
Також, зазначила Ірина Горблюк, у Мінкульті розглянули лист виконавчого комітету Ковельради щодо того, аби "Пам’ятник на честь радянських воїнів-визволителів" та "Меморіал на честь робітників локомотивного депо, що загинули в роки громадянської та Великої вітчизняної воєн" в Ковельській громаді не заносили до Держреєстру нерухомих пам’яток України.
5 березня 2024 року це питання розглянула експертна комісія з питань обліку об’єктів культурної спадщини Міністерства культури та інформаційної політики. Проєкт наказу в Міністерстві готується і після підписання буде розглядатися питання щодо демонтажу цих об’єктів, додала посадовиця.
Нагадаємо, нещодавно ми писали, що у селі Затурці Володимирського району поки не можуть знести пам’ятник радянським артилеристам у вигляді гармати.
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