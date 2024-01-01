У місті на Волині знесли пам'ятник на честь радянських артилеристів





Про це в коментарі Ірина Горблюк.



Зі слів посадовиці, пам'ятник — гаубиця 122 мм та дошка з викарбуваним написом — був встановлений ще в 1975 році. Його нещодавно знесли працівники комунального підприємства "Добробут".



Також, зазначила Ірина Горблюк, у Мінкульті розглянули лист виконавчого комітету Ковельради щодо того, аби "Пам’ятник на честь радянських воїнів-визволителів" та "Меморіал на честь робітників локомотивного депо, що загинули в роки громадянської та Великої вітчизняної воєн" в Ковельській громаді не заносили до Держреєстру нерухомих пам’яток України.



5 березня 2024 року це питання розглянула експертна комісія з питань обліку об’єктів культурної спадщини Міністерства культури та інформаційної політики. Проєкт наказу в Міністерстві готується і після підписання буде розглядатися питання щодо демонтажу цих об’єктів, додала посадовиця.



Нагадаємо, нещодавно ми писали, що у селі Затурці Володимирського району поки не можуть знести пам’ятник радянським артилеристам у вигляді гармати.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Ковелі комунальники демонтували пам'ятник на честь радянських артилеристів. Раніше Міністерство культури та інформаційної політики визначило, що цей об'єкт не належить до нерухомих пам’яток України чи об’єктів культурної спадщини.Про це в коментарі Суспільному розповіла начальниця відділу культури та охорони культурної спадщини управління культури, молоді, спорту та туризму Ковельської міської радиЗі слів посадовиці, пам'ятник — гаубиця 122 мм та дошка з викарбуваним написом — був встановлений ще в 1975 році. Його нещодавно знесли працівники комунального підприємства "Добробут".Також, зазначила Ірина Горблюк, у Мінкульті розглянули лист виконавчого комітету Ковельради щодо того, аби "Пам’ятник на честь радянських воїнів-визволителів" та "Меморіал на честь робітників локомотивного депо, що загинули в роки громадянської та Великої вітчизняної воєн" в Ковельській громаді не заносили до Держреєстру нерухомих пам’яток України.5 березня 2024 року це питання розглянула експертна комісія з питань обліку об’єктів культурної спадщини Міністерства культури та інформаційної політики. Проєкт наказу в Міністерстві готується і після підписання буде розглядатися питання щодо демонтажу цих об’єктів, додала посадовиця.Нагадаємо, нещодавно ми писали, щоу вигляді гармати.

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