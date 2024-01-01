«Бачиш ворога – одразу стріляй», - волинський прикордонник

«Бачиш ворога – одразу стріляй», - волинський прикордонник
У складі прикордонної комендатури швидкого реагування Волинського прикордонного загону «Білий» захищає Батьківщину на Новопавлівському напрямку.

Про це у фейсбуці повідомляє Західне регіональне управління держприкордонслужби.

Військовослужбовець розповів, що ситуація на цьому напрямку важка, адже українським захисникам доводиться майже щоденно відбивати штурмові атаки російсько-окупаційних військ. Проте наші бійці мужньо тримають позиції та завдають втрат живій силі противника – знешкоджують та беруть окупантів у полон.

Прикордонникам, які прибули на цей напрямок фактично з першого дня довелося вступити в активні бої з противником. «Заступили вночі перший раз на позиції, а зранку я вже побачив ворожу піхоту. Метрів за 150-200 вже вони перебігали. Я й доповідаю. А мені відповідають, що спочатку стріляй, а потім кажи, що бігають», – пригадав перший бій військовослужбовець.

На першому етапі проти наших оборонців загарбники використовували свою улюблену тактику «мʼясних штурмів», але отримавши серйозні втрати надалі вороги вже комбінували масовані атаки з діями малих груп піхоти. «Як трохи їх покремсали то противник почав змінювати тактику. Спочатку окупанти направляють в атаку ненавчений особовий склад з метою викриття наших вогневих позицій. А надалі ворог залучає більш підготовлену піхоту», – зауважує прикордонник.

Під час одного з чергувань Білий полонив одразу двох загарбників з гранатометами, які саме збирались обстрілювати укриття українських бійців. «Почули чиїсь голоси назовні, вийшов побачив двох росіян та й сказав їм здавайтесь. Вони поклали одноразові гранатомети й взяв їх у полон», – розповів боєць.

Попри постійні атаки ворога, коли доводиться тримати лінію фронту у безпосередньому зіткненні з противником, а до ворога кілька десятків метрів, прикордонники тримають удар, адже захищають найрідніше. «Тяжко, страшно, але тримаємо фронт, щоб вдома такого не було, за дружину, за батьків», – говорить Білий.


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Теги: прикордонники, війна
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