Трьох окупантів взяли у полон прикордонники Волинського загону на Донеччині

На одному з найгарячіших напрямків бойових дій, в районі Новомихайлівки, нещодавно ворог здійснив черговий штурм наших позицій.Оборону там мужньо тримають прикордонники Волинського загону разом з десантниками, інформує Державна прикордонна служба.Понад два десятки окупантів того дня кинули виклик нашим захисникам. Росіяни під прикриттям щільного вогню з артилерії та мінометів спробували штурмувати українські позиції. Попри значну перевагу в живій силі противника, під постійними вибухами ворожих снарядів, прикордонники та десантники не дали противнику прорвати оборону і знищили чимало російських окупантів. Ворожі тіла встелили українську землю.Після того, як вщухли вибухи та автоматні черги, наших бійців на позиціях змінили їхні побратими. Згодом прикордонники помітили наближення до них трьох осіб, як з'ясувалося – російських військових. Їх одразу ж обеззброїли та взяли у полон.Усі затримані виявилися військовослужбовцями 10-го танкового полку: стрілець та двоє рядових підрозділу військ радіаційного, хімічного та біологічного захисту, які мали прикрити димовою завісою штурмову бронегрупу.В очах полонених виднівся страх та відчай. Українські ж захисники одразу пояснили загарбникам, що свою країну потрібно любити у себе вдома. А вони обрали шлях війни та крові, тож тепер їхні життя це лишень одиниця, яка допоможе повернути наших бійців. Бо Україна – не просто держава, а велике серце, що б’ється до останнього і нізащо не зупиниться.