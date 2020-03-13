У Ковелі до садівничих масивів курсуватимуть автобуси

У Ковелі до садівничих масивів курсуватимуть автобуси
З 15 квітня у Ковелі розпочнуть перевезення пасажирів на міському автобусному маршруті загального користування до садівничих масивів.

Про це повідомляють у Ковельській міській раді.

Послугу надаватиме ТОВ «Галактика-Авто» на маршруті № 8: «Вокзал – дачні масиви «Калина», «Урожай», «Будівельник», «Машинобудівник» в режимі маршрутного таксі.

Проїзд для пасажирів пільгових категорій, які відповідно до законодавства мають право на безплатний проїзд у міському транспорті загального користування – безплатний.

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Теги: автобуси, садівничі масиви, Ковель
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