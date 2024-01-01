Хто з заступників Підгайцівського голови Семенюка найбагатший





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Нещодавно журналісти писати про те, що Підгайцівський сільський голова Юрій Семенюк задекларував мільйон зарплати, купу нерухомості та сонячні електростанції. Тому вирішили поцікавитися, що ж декларують його підлеглі.



Ольга Овсіюк – секретар Підгайцівської сільської ради



У 2023 році пані Ольга заробила на посаді секретаря майже 705 тисяч гривень (в середньому це близько 58 тисяч гривень за місяць). Окрім того, на рахунках у банку вона зберігає трохи менше як 155 тисяч гривень. Серед майна у неї:



з серпня 2017 року земельна ділянка в 1 300 м2, але їй належить лише 50% ділянки. Вартість землі становить 141 640 гривень;

з серпня 2015 року житловий будинок у спільній власності (посадовиці належить лише 50%). Площа будинку – 90,3 м2, а вартість – 222 093 гривень.

В декларації посадовиця також вказала свого чоловіка Олександра Овсіюка, який теж володіє немалою кількістю майна. Так, зокрема у його власності перебуває:



з лютого 2012 року житловий будинок в 131,3 м2 (але йому належить лише 50%). Вартість житла не вказана;



з березня 2006 року дві земельні ділянки. Одна – 29 070 м2, а інша – 4 158 м2. Вартість обох не вказана;



Минулого року пан Олександр отримав всього-на-всього 14 185 гривень від надання майна в оренду. На рахунках у банку коштів у нього немає.



Також у липні 2023 року в подружжя був борг – понад 734 тисячі гривень, який вони погасили в день виникнення. Вид зобов'язання – укладення мирової угоди.



Валентин Приходько – заступник голови Підгайцівської сільської ради



Заробітна плата за 2023 рік: 620 113 гривень (51,6 тисячі на місяць) До декларації також вніс свою дружину та трьох дочок.



Дружина Аліна Приходько у 2023 році отримала 10320 гривень одноразової допомоги при народженні дитини, 215 тисяч гривень подарунка у грошовій формі від громадянки Довгун Ганни Василівни, 26 тисяч подарунків у негрошовій формі.



На дочку Валентина Приходька Вікторію у 2023 році нараховано 85573 гривень державної соцдопомоги особам з інвалідністю з дитинства 1 групи.



Валентин Приходько виплачує кредит на суму 165 тисяч гривень, який взяв у 2022 році. Станом на кінець 2023 року виплатити залишилось 105 тисяч гривень.



Майно:



Валентин Приходько у безкоштовному користуванні від Довгун Ганни Василівни має житловий будинок у селі Лище, площею 197,5 квадратних метрів.



Дружина Аліна Приходько із 2023 року володіє земельною ділянкою у селі Лище, площею 1215 кв. м, як на момент набуття права власності, як вказано в декларації, вартувала 12 тисяч гривень. Тогоріч пані Аліна також стала власницею ще однієї земельної ділянки у Лищі, площею 1182 кв. м, вартістю 26 тисяч гривень.



Серед об’єктів незавершеного будівництва у сім’ї Приходьків є житловий будинок у с. Лище, площею 191,7 «квадрати», записаний на дружину Аліну.



Транспортні засоби: Приходьки їздять на автівці Volkswagen Caddy 2008 року випуску. Власником є дружина.



Леонід Гроголь – заступник голови Підгайцівської сільської ради



Минулого року заступнику нарахували близько 575 тисяч гривень. В середньому за місця майже 78 тисяч гривень. Того ж 2023 року він отримав подарунок у негрошовій формі вартістю в понад 117 тисяч гривень. У готівці посадовець зберігає 24 тисячі євро. Є у власності політика з 2008 року автомобіль – «Мітсубісі Паджеро» 2008 року. Вартість автівки, вказана у декларації, – 160 тисяч гривень. Серед іншого у власності заступника голови сільради перебуває:



з липня 2023 року земельна ділянка. Площа – 32 690 м2, проте вартість не зазначена;

з травня 2005 року земельна ділянка. Площа – 2 079 м2, а вартість – 2 135 гривень;



Також у своїй декларації пан Леонід вказав і дружину Ольгу Гроголь, як володіє левовою частиною майна, що зазначене у декларації заступника. Зокрема, у 2023 році вона отримала 485 292 гривень доходу від заняття підприємницькою діяльністю та подарунок вартістю в 15 тисяч гривень. Грошей в готівці чи на рахунках у банку вона не зберігає. Також у її власності перебуває:



з березня 2023 року земельна ділянка у спільній частковій власності (їй належить лише 50%). Площа ділянки – 5 980 м2, а вартість – 999 377 гривень;

з березня 2023 року земельна ділянка в 3 035 м2 та вартістю у 275 851 гривню;

з листопада 2023 року дві земельні ділянки. Одна – 15 789 м2, а інша – 4 157 м2. Вартість обох не вказана;

з вересня 2010 року земельна ділянка, площа якої становить 3 978 м2, а вартість – 2 304 гривень;

з листопада 2005 року земельна ділянка, загальна площа якої – 6 460 м2, проте вартість не зазначена;

з жовтня 2018 року житловий будинок у селі Струмівка, площа якого 231,9 м2, але вартість не вказана;

з липня 2017 року кафе з мотелем у селі Струмівка в спільній частковій власності (жінці належить лише 50%). Його вартість – 3 420 148 гривень, а площа – 2343.2 м2;

Окрім того, пані Ользі належить 100% акцій ПП «ДОБРО-БУД-БМ». У гривневому еквіваленті – 200 000 гривень.



Олександр Бляшук – заступник голови Підгайцівської сільської ради



Заробітна плата за 2023 рік: 570 116 гривень (47,5 тисяч на місяць). У декларації вказав також дружину Тетяну та двох дітей: сина та дочку. Готівкою заступник голови громади зберігає 41 тисячу доларів, а його дружина – 19,5 тисяч доларів.



Крім зарплати, Олександр Бляшук отримав ще 480 тисяч гривень доходу від відчуження нерухомого майна, ще 12503 гривень страхових виплат.



Його дружина Тетяна заробила минулоріч 62 426 гривень зарплати у ДП «ЛПП Україна» акціонерного товариства «ЛПП», яке за даними сайту Youcontrol, займається роздрібною торгівлею одягом у спеціалізованих магазинах. Крім того, Тетяна Бляшук отримала 3 мільйони 970 тисяч 66 гривень від підприємницької діяльності, ще 638 400 гривень доходу від відчуження рухомого майна та 476 гривень за підвищення кваліфікації.



Майно:



Олександр Бляшук вказав, що у безплатному користуванні від Бляшук Надії має житловий будинок у селі Лище, площею 141,4 кв. м. Крім того, у 2018 році він придбав земельну ділянку у с. Піддубці, площею 1526 кв. м, а також земельну ділянку в селі Воротнів, площею 18000 кв. м. У 2020 році Олександр став власником земельної ділянки площею 1311 кв. м у с. Піддубці.



Дружина Тетяна минулоріч отримала право власності на третину нежитлового приміщення у Луцьку, загальною площею 830,7 кв. м. Спільну часткову власність з нею розділяють також громадяни Курик Валерій та Горбатюк Аліна.



Транспортні засоби: сім’я Бляшуків їздить на Infiniti Q50 2019 року випуску, власником якого із 2021 року є Олександр Бляшук.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Кафе з мотелем, сотні тисяч зарплат, автівки, земля та квартири – це лише вершина айсберга, якою володіє керівництво Підгайцівської громади та їхні рідні.Журналісти сайту "Конкурент" виріши зазирнути у декларації керівництва Підгайцівської сільради та дізнатися, що ж вказали посадовці у своїх щорічних звітах.Нещодавно журналісти писати про те, що Підгайцівський сільський головазадекларував мільйон зарплати, купу нерухомості та сонячні електростанції. Тому вирішили поцікавитися, що ж декларують його підлеглі.У 2023 році пані Ольга заробила на посаді секретаря майже 705 тисяч гривень (в середньому це близько 58 тисяч гривень за місяць). Окрім того, на рахунках у банку вона зберігає трохи менше як 155 тисяч гривень. Серед майна у неї:з серпня 2017 року земельна ділянка в 1 300 м2, але їй належить лише 50% ділянки. Вартість землі становить 141 640 гривень;з серпня 2015 року житловий будинок у спільній власності (посадовиці належить лише 50%). Площа будинку – 90,3 м2, а вартість – 222 093 гривень.В декларації посадовиця також вказала свого чоловіка, який теж володіє немалою кількістю майна. Так, зокрема у його власності перебуває:з лютого 2012 року житловий будинок в 131,3 м2 (але йому належить лише 50%). Вартість житла не вказана;з березня 2006 року дві земельні ділянки. Одна – 29 070 м2, а інша – 4 158 м2. Вартість обох не вказана;Минулого року пан Олександр отримав всього-на-всього 14 185 гривень від надання майна в оренду. На рахунках у банку коштів у нього немає.Також у липні 2023 року в подружжя був борг – понад 734 тисячі гривень, який вони погасили в день виникнення. Вид зобов'язання – укладення мирової угоди.Заробітна плата за 2023 рік: 620 113 гривень (51,6 тисячі на місяць) До декларації також вніс свою дружину та трьох дочок.Дружинау 2023 році отримала 10320 гривень одноразової допомоги при народженні дитини, 215 тисяч гривень подарунка у грошовій формі від громадянки, 26 тисяч подарунків у негрошовій формі.На дочку Валентина Приходькау 2023 році нараховано 85573 гривень державної соцдопомоги особам з інвалідністю з дитинства 1 групи.Валентин Приходько виплачує кредит на суму 165 тисяч гривень, який взяв у 2022 році. Станом на кінець 2023 року виплатити залишилось 105 тисяч гривень.Майно:Валентин Приходько у безкоштовному користуванні від Довгун Ганни Василівни має житловий будинок у селі Лище, площею 197,5 квадратних метрів.Дружина Аліна Приходько із 2023 року володіє земельною ділянкою у селі Лище, площею 1215 кв. м, як на момент набуття права власності, як вказано в декларації, вартувала 12 тисяч гривень. Тогоріч пані Аліна також стала власницею ще однієї земельної ділянки у Лищі, площею 1182 кв. м, вартістю 26 тисяч гривень.Серед об’єктів незавершеного будівництва у сім’ї Приходьків є житловий будинок у с. Лище, площею 191,7 «квадрати», записаний на дружину Аліну.Транспортні засоби: Приходьки їздять на автівці Volkswagen Caddy 2008 року випуску. Власником є дружина.Минулого року заступнику нарахували близько 575 тисяч гривень. В середньому за місця майже 78 тисяч гривень. Того ж 2023 року він отримав подарунок у негрошовій формі вартістю в понад 117 тисяч гривень. У готівці посадовець зберігає 24 тисячі євро. Є у власності політика з 2008 року автомобіль – «Мітсубісі Паджеро» 2008 року. Вартість автівки, вказана у декларації, – 160 тисяч гривень. Серед іншого у власності заступника голови сільради перебуває:з липня 2023 року земельна ділянка. Площа – 32 690 м2, проте вартість не зазначена;з травня 2005 року земельна ділянка. Площа – 2 079 м2, а вартість – 2 135 гривень;Також у своїй декларації пан Леонід вказав і дружину, як володіє левовою частиною майна, що зазначене у декларації заступника. Зокрема, у 2023 році вона отримала 485 292 гривень доходу від заняття підприємницькою діяльністю та подарунок вартістю в 15 тисяч гривень. Грошей в готівці чи на рахунках у банку вона не зберігає. Також у її власності перебуває:з березня 2023 року земельна ділянка у спільній частковій власності (їй належить лише 50%). Площа ділянки – 5 980 м2, а вартість – 999 377 гривень;з березня 2023 року земельна ділянка в 3 035 м2 та вартістю у 275 851 гривню;з листопада 2023 року дві земельні ділянки. Одна – 15 789 м2, а інша – 4 157 м2. Вартість обох не вказана;з вересня 2010 року земельна ділянка, площа якої становить 3 978 м2, а вартість – 2 304 гривень;з листопада 2005 року земельна ділянка, загальна площа якої – 6 460 м2, проте вартість не зазначена;з жовтня 2018 року житловий будинок у селі Струмівка, площа якого 231,9 м2, але вартість не вказана;з липня 2017 року кафе з мотелем у селі Струмівка в спільній частковій власності (жінці належить лише 50%). Його вартість – 3 420 148 гривень, а площа – 2343.2 м2;Окрім того, пані Ользі належить 100% акцій ПП «ДОБРО-БУД-БМ». У гривневому еквіваленті – 200 000 гривень.Заробітна плата за 2023 рік: 570 116 гривень (47,5 тисяч на місяць). У декларації вказав також дружину Тетяну та двох дітей: сина та дочку. Готівкою заступник голови громади зберігає 41 тисячу доларів, а його дружина – 19,5 тисяч доларів.Крім зарплати, Олександр Бляшук отримав ще 480 тисяч гривень доходу від відчуження нерухомого майна, ще 12503 гривень страхових виплат.Його дружиназаробила минулоріч 62 426 гривень зарплати у ДП «ЛПП Україна» акціонерного товариства «ЛПП», яке за даними сайту Youcontrol, займається роздрібною торгівлею одягом у спеціалізованих магазинах. Крім того, Тетяна Бляшук отримала 3 мільйони 970 тисяч 66 гривень від підприємницької діяльності, ще 638 400 гривень доходу від відчуження рухомого майна та 476 гривень за підвищення кваліфікації.Майно:Олександр Бляшук вказав, що у безплатному користуванні від Бляшук Надії має житловий будинок у селі Лище, площею 141,4 кв. м. Крім того, у 2018 році він придбав земельну ділянку у с. Піддубці, площею 1526 кв. м, а також земельну ділянку в селі Воротнів, площею 18000 кв. м. У 2020 році Олександр став власником земельної ділянки площею 1311 кв. м у с. Піддубці.Дружина Тетяна минулоріч отримала право власності на третину нежитлового приміщення у Луцьку, загальною площею 830,7 кв. м. Спільну часткову власність з нею розділяють також громадяни Курик Валерій та Горбатюк Аліна.Транспортні засоби: сім’я Бляшуків їздить на Infiniti Q50 2019 року випуску, власником якого із 2021 року є Олександр Бляшук.

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