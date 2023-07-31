Волинські піротехніки навчалися знешкоджувати вибухонебезпечні предмети у Сербії

Волинські піротехніки навчалися знешкоджувати вибухонебезпечні предмети у Сербії
Волинські піротехніки пройшли навчальний курс зі знешкодження вибухонебезпечних предметів від Командування армії США, який відбувся у Сербії.

Про це повідомили в Держслужбі з надзвичайних ситуацій у Волинській області, пише Суспільне.

Навчання тривало дев'ять днів. Волинських рятувальників навчали знищувати вибухівку й інші предмети рівня 1–2 за міжнародними стандартами протимінної діяльності.

У відрядженні сапери пройшли підготовку та сертифікацію для забезпечення підтримки операцій з гуманітарного розмінування.

Курс проводив підрозділ зі знешкодження вибухонебезпечних предметів Командування армії США в Європі та Африці.
Волинські піротехніки навчалися знешкоджувати вибухонебезпечні предмети у Сербії
Волинські піротехніки навчалися знешкоджувати вибухонебезпечні предмети у Сербії

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Теги: Волинь, піротехніки
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