Україна наразі потребує щонайменше 150 літаків, – речник Повітряних сил

Ілля Євлаш в ефірі телемарафону заявив, що Україна наразі потребує щонайменше 150 літаків, аби ефективно виконувати поставлені завдання.



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“Основа – це F-16. Однак можуть бути такі варіанти, як Gripen зокрема. Можливо, й інші розробки”, – зазначив речник командування Повітряних Сил.



За його словами, головна ціль зараз – переозброїти існуючий авіапарк на сучасні натовські зразки озброєння.



“Ми не забуваємо про авіацію, яка наразі в нас є на озброєнні. Однак ці літаки вже морально застаріли. Тож потребуємо повного переозброєння”, – розповів Ілля Євлаш.



Ефект можна буде відчути і при меншій кількості літаків, що можуть передати західні партнери.



“Наприклад, навіть дві ескадрильї, а це до 18 літаків, вони б вже суттєво могли вплинути на ситуацію в повітряному просторі”, – заначив Ілля Євлаш.



За його словами, такі літаки дозволять більш ефективно боротися з “шахедами”, крилатими і керованими ракетами, а також мають вплинути на ворожу авіацію, аби більш вільно змогла дихати українська піхота та армійська авіація.



Також Ілля Євлаш зазначив, що 22 винищувачі F-16, які Норвегія планує передати Україні, значно полегшать роботу українській піхоті, а також зможуть допомагати виконувати завдання армійській авіації.



29 березня уряд Бельгії схвалив 25-й пакет допомоги для України, в якому закладені додаткові 100 млн євро для обслуговування винищувачів F-16.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Речник командування Повітряних Сил ЗС України майорв ефірі телемарафону заявив, що Україна наразі потребує щонайменше 150 літаків, аби ефективно виконувати поставлені завдання.Про це повідомляє АрміяInform.“Основа – це F-16. Однак можуть бути такі варіанти, як Gripen зокрема. Можливо, й інші розробки”, – зазначив речник командування Повітряних Сил.За його словами, головна ціль зараз – переозброїти існуючий авіапарк на сучасні натовські зразки озброєння.“Ми не забуваємо про авіацію, яка наразі в нас є на озброєнні. Однак ці літаки вже морально застаріли. Тож потребуємо повного переозброєння”, – розповів Ілля Євлаш.Ефект можна буде відчути і при меншій кількості літаків, що можуть передати західні партнери.“Наприклад, навіть дві ескадрильї, а це до 18 літаків, вони б вже суттєво могли вплинути на ситуацію в повітряному просторі”, – заначив Ілля Євлаш.За його словами, такі літаки дозволять більш ефективно боротися з “шахедами”, крилатими і керованими ракетами, а також мають вплинути на ворожу авіацію, аби більш вільно змогла дихати українська піхота та армійська авіація.Також Ілля Євлаш зазначив, що 22 винищувачі F-16, які Норвегія планує передати Україні, значно полегшать роботу українській піхоті, а також зможуть допомагати виконувати завдання армійській авіації.29 березня уряд Бельгії схвалив 25-й пакет допомоги для України, в якому закладені додаткові 100 млн євро для обслуговування винищувачів F-16.

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