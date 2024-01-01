Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 14 квітня

Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 14 квітня
Волинський обласний центр з гідрометеорології опублікував прогноз погоди на 14 квітня.

Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.

Луцьк

Хмарна погода з проясненнями. Вночі без опадів. Вдень короткочасний дощ, гроза. Вітер південно-західний, 7-12 м/с, вдень пориви 15-20 м/с
Температура вночі 8-10°, вдень 21-23°.

Область

Хмарна погода з проясненнями. Вночі без опадів. Вдень короткочасний дощ, місцями гроза. Вітер південно-західний, 7-12 м/с, вдень пориви 15-20 м/с. Температура вночі 6-11°, вдень 19-24°.

Також у Волинському обласному гідрометцентрі попередили про пожежну небезпеку 14 квітня. Так в північних районах області очікується високий рівень пожежної небезпеки, на решті територій та в Луцьку - надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

Погодні умови сприятимуть високій ймовірності виникнення та розповсюдження пожеж в екосистемах, при наявності джерел займання (відкритого вогню).

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Теги: погода, прогноз
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