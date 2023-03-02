Коли літні канікули в Україні 2024: дати і терміни

Коли літні канікули в Україні 2024: дати і терміни
З лютого 2022 року школярі України навчаються в умовах повномасштабної війни. Це означає, що деякі з них перейшли на дистанційне навчання, а для учнів Харкова побудували першу і єдину в країні метро школу. Дізнайтеся, скільки залишилося вчитися дітям, і коли канікули в Україні 2024 року.

Канікули в Україні 2024 року діляться на 3 види – весняні, літні та зимові. Цього року навчальний рік для школярів розпочався 1 вересня, а закінчиться 28 червня (на місяць довше, ніж зазвичай). Таке рішення ухвалили через велику кількість інформації, яку було пропущено через блекаути та інші форсмажори.

Восени 2023 року школярі йшли на канікули з 23 по 29 жовтня або з 30 жовтня по 5 листопада, а зимові канікули тривали з 23 грудня по 7 січня. Можливо, канікули 2024 року будуть такими ж, як і торішні. Тривалість відпочинку для школярів і дати канікул будуть визначені залежно від ситуації в країні, а також у конкретному регіоні. Міська влада кожного конкретного міста має право вирішувати, коли школярі підуть на відпочинок.

Весняні канікули 2024 настали для учнів нашої країни з 25 до 31 березня, а ось літні канікули в школі 2024 будуть з 29 червня до 31 серпня.


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Теги: канікули, школи, Луцьк
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