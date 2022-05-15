На Волині жінка вирощує цибулю та іншу городину, використовуючи лише домашні органічні добрива

Ольга Стрибулевич п'ять років тому виграла грант і облаштувала теплицю. Відтоді жінка вирощує цибулю та іншу городину.







Площа теплиці — 30 квадратних метрів, вона зроблена із полікарбонатного матеріалу. Зі слів жінки, щороку намагається удосконалити її, щоб отримати найліпший урожай.



"Дізналася, що у Луцьку є така громадська організація "Розвиток Волині", і у них можна виграти грант на якийсь свій бізнес. Мені допомогли придбати цю теплицю, але тут ще треба було вкласти кошти у фундамент, керамзитом утеплити низ, дренаж зробити. Та й земля, тут треба ґрунт часто міняти, бо він стає не родючий з часом", — говорить господиня.



Нині жінка вирощує три сорти цибулі, два сорти помідор, два сорти редиски, ранню капусту і перець.



"Зелену цибульку я саджу мостовим способом — коли цибулинка до цибулинки, так вона займає менше простору. Це у мене є сорт "Штудгарт" — це одна із найкращих цибуль на ринку, тому що тут багато зачатків, бачите з отої цибулини у нас виростає 3-4 зелених цибульки", — додала Ольга Стрибулевич.



Вирощене родина продає односельцям, або реалізовує на ярмарку у Луцьку. Зі слів жінки, раніше продавати цибулю було легше, адже не було великої конкуренції. Але заробленого, каже Ольга, вистачає на придбання насіння та розсади.



Садити зелень родина завжди починає у грудні, що три тижні досаджує нові саджанці. Опалюють теплицю за допомогою спеціальної пічки і гілок чи тирси. Для підживки рослин, каже господиня, використовує лише домашні органічні добрива.



"Цієї весни завезли в теплицю новий ґрунт, замовили машину торфу, перемішали з піском, та й отакий він зараз поживний, сюди навіть не потрібно ніяких підживок — ніякої хімії, — зазначає Ольга. — Для редиски: перегній, інколи попелом, щоб нічого не заводилося, ніяких черв’ячків".



Після початку повномасштабної війни, додає жінка, посадкового матеріалу купують небагато. Цієї весни висадили 50 кілограмів цибулі. Родина також має 30 соток городу, в майбутньому господиня планує вирощувати і декоративні рослини.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Жителька села Клепачів на Волиніп'ять років тому виграла грант і облаштувала теплицю. Відтоді жінка вирощує цибулю та іншу городину. Суспільному жінка розповіла, як облаштувала теплицю, щоб отримувати найкращий урожай і чим підживлює овочі та зелень.Площа теплиці — 30 квадратних метрів, вона зроблена із полікарбонатного матеріалу. Зі слів жінки, щороку намагається удосконалити її, щоб отримати найліпший урожай."Дізналася, що у Луцьку є така громадська організація "Розвиток Волині", і у них можна виграти грант на якийсь свій бізнес. Мені допомогли придбати цю теплицю, але тут ще треба було вкласти кошти у фундамент, керамзитом утеплити низ, дренаж зробити. Та й земля, тут треба ґрунт часто міняти, бо він стає не родючий з часом", — говорить господиня.Нині жінка вирощує три сорти цибулі, два сорти помідор, два сорти редиски, ранню капусту і перець."Зелену цибульку я саджу мостовим способом — коли цибулинка до цибулинки, так вона займає менше простору. Це у мене є сорт "Штудгарт" — це одна із найкращих цибуль на ринку, тому що тут багато зачатків, бачите з отої цибулини у нас виростає 3-4 зелених цибульки", — додала Ольга Стрибулевич.Вирощене родина продає односельцям, або реалізовує на ярмарку у Луцьку. Зі слів жінки, раніше продавати цибулю було легше, адже не було великої конкуренції. Але заробленого, каже Ольга, вистачає на придбання насіння та розсади.Садити зелень родина завжди починає у грудні, що три тижні досаджує нові саджанці. Опалюють теплицю за допомогою спеціальної пічки і гілок чи тирси. Для підживки рослин, каже господиня, використовує лише домашні органічні добрива."Цієї весни завезли в теплицю новий ґрунт, замовили машину торфу, перемішали з піском, та й отакий він зараз поживний, сюди навіть не потрібно ніяких підживок — ніякої хімії, — зазначає Ольга. — Для редиски: перегній, інколи попелом, щоб нічого не заводилося, ніяких черв’ячків".Після початку повномасштабної війни, додає жінка, посадкового матеріалу купують небагато. Цієї весни висадили 50 кілограмів цибулі. Родина також має 30 соток городу, в майбутньому господиня планує вирощувати і декоративні рослини.

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