фсб готувала замах на голову Херсонської ОВА, - Малюк
Сьогодні, 14:26
Працівники СБУ запобігли замаху на життя начальника Херсонської ОВА Олександра Прокудіна.
Про це під час засідання Конгресу місцевих та регіональних влад при Президентові України розповів голова відомства Василь Малюк, інформує пресслужба конгресу.
«10 квітня у Херсонській області був затриманий місцевий мешканець, який разом із ворожими спецслужбами організовував замах на пана Прокудіна. З глибини 12 км був запущений новий зразок ворожого fpv-дрона. Негідник безпосередньо на місці здійснював візуальне спостереження і коригував вогонь по його автівці. Все це вдалося задокументувати, він затриманий на стадії завершеного замаху. Ворожий дрон за рахунок наших РЕБів посаджений своєчасно», — повідомив очільник СБУ.
За його словами, ворог активно працює не тільки на лінії фронту а й постійно намагається агентурно проникнути вглиб нашої країни, тому Служба безпеки працює на випередження і не лише затримує зрадників, але й «розкручує» весь відповідний ланцюжок.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це під час засідання Конгресу місцевих та регіональних влад при Президентові України розповів голова відомства Василь Малюк, інформує пресслужба конгресу.
«10 квітня у Херсонській області був затриманий місцевий мешканець, який разом із ворожими спецслужбами організовував замах на пана Прокудіна. З глибини 12 км був запущений новий зразок ворожого fpv-дрона. Негідник безпосередньо на місці здійснював візуальне спостереження і коригував вогонь по його автівці. Все це вдалося задокументувати, він затриманий на стадії завершеного замаху. Ворожий дрон за рахунок наших РЕБів посаджений своєчасно», — повідомив очільник СБУ.
За його словами, ворог активно працює не тільки на лінії фронту а й постійно намагається агентурно проникнути вглиб нашої країни, тому Служба безпеки працює на випередження і не лише затримує зрадників, але й «розкручує» весь відповідний ланцюжок.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
фсб готувала замах на голову Херсонської ОВА, - Малюк
Сьогодні, 14:26
Магнітні бурі: прогноз на вихідні, 13-14 квітня
Сьогодні, 14:11
Пів тисячі пельменів на вечерю, три кілограми макаронів на раз: на Волині подружжя виховує 17 дітей
Сьогодні, 13:12
Чи будуть вихідні на Великдень 2024 року
Сьогодні, 12:17