фсб готувала замах на голову Херсонської ОВА, - Малюк

фсб готувала замах на голову Херсонської ОВА, - Малюк
Працівники СБУ запобігли замаху на життя начальника Херсонської ОВА Олександра Прокудіна.

Про це під час засідання Конгресу місцевих та регіональних влад при Президентові України розповів голова відомства Василь Малюк, інформує пресслужба конгресу.

«10 квітня у Херсонській області був затриманий місцевий мешканець, який разом із ворожими спецслужбами організовував замах на пана Прокудіна. З глибини 12 км був запущений новий зразок ворожого fpv-дрона. Негідник безпосередньо на місці здійснював візуальне спостереження і коригував вогонь по його автівці. Все це вдалося задокументувати, він затриманий на стадії завершеного замаху. Ворожий дрон за рахунок наших РЕБів посаджений своєчасно», — повідомив очільник СБУ.

За його словами, ворог активно працює не тільки на лінії фронту а й постійно намагається агентурно проникнути вглиб нашої країни, тому Служба безпеки працює на випередження і не лише затримує зрадників, але й «розкручує» весь відповідний ланцюжок.


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Теги: зрадники, СБУ
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