26 поліцейських на Херсонщині виявилися зрадниками

Працівники СБУ повідомили про підозру ще 26 колаборантам з «мвс рф», які займаються репресіями на тимчасово окупованій Херсонщині.Про це у телеграмі інформує СБУ.Служба безпеки та Національна поліція встановили особи і зібрали доказову базу на ще 26 колаборантів, які вступили до окупаційного «головного управління мвс рф Херсонської області».У лавах псевдоустанови їх включили до складу злочинної організації під назвою «відділ міністерства внутрішніх справ росії «Каховський»».Там шестеро фігурантів обійняли «керівні посади». Інших – призначили до підрозділів «слідства, карного розшуку, кадрового забезпечення та чергової частини».Перебуваючи у лавах окупаційного органу,у масових репресіях проти місцевих жителів, щоб зламати їхній спротив агресору.За даними слідства, фігуранти під керівництвом фсб намагались розганяти проукраїнські зібрання мешканців Каховки.Під час таких «рейдів» рашисти викрадали людей та ув’язнювали їх до російських катівень на лівобережжі Херсонщини.У застінках потерпілих піддавали жорстоким тортурам, сподіваючись схилити їх до співпраці з окупантами.Також зловмисники вдиралися до помешкань українських патріотів та під виглядом «обшуків» викрадали приватне майно громадян, у тому числі гроші та автомобілі.Крім цього колаборантів залучали до охорони «виборчкомів» під час фейкових плебісцитів у тимчасово захопленій частині території регіону.СБУ і Національна поліція зібрали всі установчі дані на кожного з фігурантів, задокументували їхню злочинну діяльність і встановили основні місця їхнього перебування.На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки заочно повідомили зловмисникам про підозру за такими статтями Кримінального кодексу України:▪ чч. 1, 2 ст. 255 (створення, керівництво злочинною організацією, а також участь у ній);▪ чч. 2, 3 ст. 27 та чч. 5, 7 ст. 111-1 (колабораційна діяльність, вчинена за попередньою змовою групою осіб);▪ чч. 2, 3 ст. 27, ч. 3 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України, вчинена за попередньою змовою групою осіб);▪ чч. 2, 3 ст. 27, ч. 3 ст. 146 (незаконне позбавлення волі або викрадення людини);▪ чч. 2, 3 ст. 27, ч. 2 ст. 127 (катування);▪ чч. 2, 3 ст. 27, ч. 3 ст. 262 (викрадення, привласнення, вимагання вогнепальної зброї, бойових припасів, вибухових речовин чи радіоактивних матеріалів або заволодіння ними шляхом шахрайства або зловживанням службовим становищем);▪ чч. 2, 3 ст. 27, ч. 4 ст. 186 (грабіж);▪ чч. 2, 3 ст. 27, ч. 3 ст. 289 (незаконне заволодіння транспортним засобом).Наразі тривають комплексні заходи для притягнення кожного колаборанта до відповідальності за злочини проти українських громадян. Кожного з них буде знайдено і покарано.Розслідування проводили спільно із Департаментом внутрішньої безпеки Національної поліції за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора.