Біля школи в Луцьку не розминулися «Фіат» і «Фольксваген»
Сьогодні, 15:11
Неподалік навчально-виховного комплексу №7 на вулиці Дубнівській в Луцьку трапилася дорожньо-транспортна пригода.
Про це повідомляє Конкурент.
За словами очевидців, в аварію потрапили два автомобілі.
Ймовірно, водій «Фольксвагена» не обрав безпечної швидкості та допустив зіткнення із «Фіатом».
Через дорожньо-транспортну пригоду автомобілі отримали механічні пошкодження. На дорозі дещо ускладнений рух.
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Про це повідомляє Конкурент.
За словами очевидців, в аварію потрапили два автомобілі.
Ймовірно, водій «Фольксвагена» не обрав безпечної швидкості та допустив зіткнення із «Фіатом».
Через дорожньо-транспортну пригоду автомобілі отримали механічні пошкодження. На дорозі дещо ускладнений рух.
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