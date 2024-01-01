Біля школи в Луцьку не розминулися «Фіат» і «Фольксваген»

трапилася дорожньо-транспортна пригода.



Про це повідомляє



За словами очевидців, в аварію потрапили два автомобілі.



Ймовірно, водій «Фольксвагена» не обрав безпечної швидкості та допустив зіткнення із «Фіатом».







Через дорожньо-транспортну пригоду автомобілі отримали механічні пошкодження. На дорозі дещо ускладнений рух.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Неподалік навчально-виховного комплексу №7 на вулиці Дубнівській в ЛуцькуПро це повідомляє Конкурент За словами очевидців, в аварію потрапили два автомобілі.Ймовірно, водій «Фольксвагена» не обрав безпечної швидкості та допустив зіткнення із «Фіатом».Через дорожньо-транспортну пригоду автомобілі отримали механічні пошкодження. На дорозі дещо ускладнений рух.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію