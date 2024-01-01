Біля школи в Луцьку не розминулися «Фіат» і «Фольксваген»

Біля школи в Луцьку не розминулися «Фіат» і «Фольксваген»
Неподалік навчально-виховного комплексу №7 на вулиці Дубнівській в Луцьку трапилася дорожньо-транспортна пригода.

Про це повідомляє Конкурент.

За словами очевидців, в аварію потрапили два автомобілі.

Ймовірно, водій «Фольксвагена» не обрав безпечної швидкості та допустив зіткнення із «Фіатом».

Біля школи в Луцьку не розминулися «Фіат» і «Фольксваген»


Через дорожньо-транспортну пригоду автомобілі отримали механічні пошкодження. На дорозі дещо ускладнений рух.

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Теги: ДТП, Луцьк
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