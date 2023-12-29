У Луцьку розшукали водія, який скоїв ДТП і втік
Сьогодні, 10:45
У Луцьку патрульні розшукали легковик, який здійснив ДТП.
Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волині.
Учора, 27 березня, у Луцьку близько 11-ї години патрульним надійшов виклик про дорожньо-транспортну пригоду. Заявниця повідомила, що автомобіль Mitsubishi здійснив наїзд на її припаркований легковик марки Volkswagen та після чого водій покинув місце події та поїхав у напрямку вулиці Конякіна.
Інспектори оперативно розшукали керманича, який скоїв ДТП. На винуватця поліцейські склали протоколи за ст. 124 (Порушення ПДР, що спричинило ДТП) та за ст. 122-4 (Залишення місця автопригоди) КУпАП.
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Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волині.
Учора, 27 березня, у Луцьку близько 11-ї години патрульним надійшов виклик про дорожньо-транспортну пригоду. Заявниця повідомила, що автомобіль Mitsubishi здійснив наїзд на її припаркований легковик марки Volkswagen та після чого водій покинув місце події та поїхав у напрямку вулиці Конякіна.
Інспектори оперативно розшукали керманича, який скоїв ДТП. На винуватця поліцейські склали протоколи за ст. 124 (Порушення ПДР, що спричинило ДТП) та за ст. 122-4 (Залишення місця автопригоди) КУпАП.
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