У Луцьку розшукали водія, який скоїв ДТП і втік

У Луцьку патрульні розшукали легковик, який здійснив ДТП.Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волині.Учора, 27 березня, у Луцьку близько 11-ї години патрульним надійшов виклик про дорожньо-транспортну пригоду. Заявниця повідомила, що автомобіль Mitsubishi здійснив наїзд на її припаркований легковик марки Volkswagen та після чого водій покинув місце події та поїхав у напрямку вулиці Конякіна.Інспектори оперативно розшукали керманича, який скоїв ДТП. На винуватця поліцейські склали протоколи за ст. 124 (Порушення ПДР, що спричинило ДТП) та за ст. 122-4 (Залишення місця автопригоди) КУпАП.