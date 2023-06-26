У Луцькому районі у річці виявили тіло чоловіка

У Луцькому районі у річці виявили тіло чоловіка
Водолази ДСНС області виявили в річці тіло загиблої людини.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.

27 березня на річці Стир поблизу с.Дубище Луцького району водолази Аварійно-рятувальний загін спеціального призначення м. Луцьк виявили тіло людини.

Пошукові роботи відбувались відповідно до порядку взаємодії із поліцією, тривали учора світловий день, водолази служби 101 області обстежили 35 км прибережної смуги (з урахуванням рельєфу місцевості та географії русла річки), понад 3000 м квадратних дна річки.

Особа загиблого чоловічої статі, обставини події та причини смерті людини встановлються правоохоронцями.
У Луцькому районі у річці виявили тіло чоловіка
У Луцькому районі у річці виявили тіло чоловіка

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Теги: Луцьк, річка, потопельник
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