У Луцьку сьогодні вимкнуть опалення: можливі перебої з гарячою водою

У Луцьку сьогодні вимкнуть опалення: можливі перебої з гарячою водою
З огляду на істотне прогнозоване підвищення середньодобової температури зовнішнього повітря, а також із врахуванням необхідності ефективного та ощадного використання енергоносіїв, сьогодні у Луцьку припиняється опалювальний сезон.

Про це повідомили у «Луцьктеплі».

"Так, із 09:00 ранку на котельнях підприємства здійснюються заходи щодо переходу теплогенеруючого обладнання із зимового на літній режим роботи. А це повна зупинка працюючих котлів та насосів, з’єднання мереж котелень, які в літній період працюють в парі, налаштування гідравлічного режиму роботи теплових мереж, розпал літніх котлів та ввімкнення літнього насосного обладнання", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що впродовж періоду виконання цих робіт послуга з постачання гарячої води тимчасово буде відсутня. Проте, подачу гарячої води для усіх споживачів буде відновлено впродовж дня.

"Звертаємо також увагу на те, що підприємство буде готове відновити опалення для лікарняних закладів у разі необхідності та після їх офіційного звернення", - зазначають у "Луцьктеплі".

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Теги: Луцьк, опалення, гаряча вода
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