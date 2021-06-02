На Волині вдома у 43-річного чоловіка знайшли боєприпаси та холодну зброю

Учора, 27 березня, під час проведення санкціонованого обшуку у 43-річного жителя Володимира, поліцейські вилучили майже 200 набоїв калібру 5,45 мм, запалювальний димовий патрон калібру 7,62 мм та два ножі, із ознаками холодної зброї.Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.Заборонені предмети чоловік зберігав за місцем проживання.Відомості слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України.Поліція вкотре наголошує – незаконне поводження зі зброєю та боєприпасами тягне за собою кримінальну відповідальність. Зокрема, санкція ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України передбачає від трьох до семи років позбавлення волі.Особа, яка добровільно видасть органам влади незаконну зброю та боєприпаси, звільняється від такої відповідальності.