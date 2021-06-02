На Волині вдома у 43-річного чоловіка знайшли боєприпаси та холодну зброю

На Волині вдома у 43-річного чоловіка знайшли боєприпаси та холодну зброю
Учора, 27 березня, під час проведення санкціонованого обшуку у 43-річного жителя Володимира, поліцейські вилучили майже 200 набоїв калібру 5,45 мм, запалювальний димовий патрон калібру 7,62 мм та два ножі, із ознаками холодної зброї.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.

Заборонені предмети чоловік зберігав за місцем проживання.

Відомості слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України.

Поліція вкотре наголошує – незаконне поводження зі зброєю та боєприпасами тягне за собою кримінальну відповідальність. Зокрема, санкція ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України передбачає від трьох до семи років позбавлення волі.
На Волині вдома у 43-річного чоловіка знайшли боєприпаси та холодну зброю

Особа, яка добровільно видасть органам влади незаконну зброю та боєприпаси, звільняється від такої відповідальності.

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Теги: Волинь, зброя, боєприпаси
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