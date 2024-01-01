Вночі сили ППО знищили 26 з 28 ворожих «шахедів»

У ніч проти 28 березня російські війська атакували Україну 28 ударними дронами типу Shahed 136/131.Про це повідомив командувач Повітряних сил ЗСУОкупанти випустили 28 ударних дронів з Курської області рф та з мису Чауда, що в тимчасово окупованому Криму. Атаку відбивали зенітні ракетні підрозділи Повітряних сил, мобільні вогневі групи та засоби радіоелектронної боротьби Сил оборони України. Так, вдалося знищити 26 «шахедів» у межах Одеської, Харківської, Дніпропетровської та Запорізької областей.Окрім того, ворог також атакував Україну ракетами. Окупанти випустили три крилаті ракети Х-22, протирадіолокаційну ракету Х-31П з акваторії Чорного моря, а також зенітну керовану ракету С-300 з Донеччини.За повідомленням очільника Запорізької ОВА Івана Федорова, уламки ворожих дронів впали на житлові будинки у приватному секторі. Поранень зазнали 2 жінки.У Харкові під обстрілом опинився Київський район міста, повідомив міський голова Ігор Терехов. Унаслідок атаки пошкоджень зазнав ресторан, а в сусідньому будинку вибито шибки. Минулося без постраждалих.