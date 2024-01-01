Ще 780 окупантів ліквідували ЗСУ за добу
Сьогодні, 09:25
Від початку повномасштабного вторгнення росія втратила 439 970 осіб та майже 7000 танків.
Про це повідомляють у Генеральному штабі ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 28.03.24 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 439970 (+780) осіб,
- танків ‒ 6914 (+10),
- бойових броньованих машин ‒ 13 237 (+21),
- артилерійських систем – 10963 (+32),
- РСЗВ – 1021 (+2),
- засоби ППО ‒ 729 (+1),
- літаків – 347 (+0),
- гелікоптерів – 325 (+0),
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 8600 (+22),
- крилаті ракети ‒ 2017 (+2),
- кораблі/катери ‒ 26 (+0),
- підводні човни ‒ 1 (+0),
- автомобільної техніки та автоцистерн – 14595 (+56),
- спеціальна техніка ‒ 1800 (+6).
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Про це повідомляють у Генеральному штабі ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 28.03.24 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 439970 (+780) осіб,
- танків ‒ 6914 (+10),
- бойових броньованих машин ‒ 13 237 (+21),
- артилерійських систем – 10963 (+32),
- РСЗВ – 1021 (+2),
- засоби ППО ‒ 729 (+1),
- літаків – 347 (+0),
- гелікоптерів – 325 (+0),
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 8600 (+22),
- крилаті ракети ‒ 2017 (+2),
- кораблі/катери ‒ 26 (+0),
- підводні човни ‒ 1 (+0),
- автомобільної техніки та автоцистерн – 14595 (+56),
- спеціальна техніка ‒ 1800 (+6).
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