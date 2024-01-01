Ще 780 окупантів ліквідували ЗСУ за добу





Про це повідомляють у Генеральному штабі ЗСУ.



Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 28.03.24 орієнтовно склали:



- особового складу ‒ близько 439970 (+780) осіб,



- танків ‒ 6914 (+10),



- бойових броньованих машин ‒ 13 237 (+21),



- артилерійських систем – 10963 (+32),



- РСЗВ – 1021 (+2),



- засоби ППО ‒ 729 (+1),



- літаків – 347 (+0),



- гелікоптерів – 325 (+0),



- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 8600 (+22),



- крилаті ракети ‒ 2017 (+2),



- кораблі/катери ‒ 26 (+0),



- підводні човни ‒ 1 (+0),



- автомобільної техніки та автоцистерн – 14595 (+56),



- спеціальна техніка ‒ 1800 (+6).





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Від початку повномасштабного вторгнення росія втратила 439 970 осіб та майже 7000 танків.Про це повідомляють у Генеральному штабі ЗСУ.- особового складу ‒ близько 439970 (+780) осіб,- танків ‒ 6914 (+10),- бойових броньованих машин ‒ 13 237 (+21),- артилерійських систем – 10963 (+32),- РСЗВ – 1021 (+2),- засоби ППО ‒ 729 (+1),- літаків – 347 (+0),- гелікоптерів – 325 (+0),- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 8600 (+22),- крилаті ракети ‒ 2017 (+2),- кораблі/катери ‒ 26 (+0),- підводні човни ‒ 1 (+0),- автомобільної техніки та автоцистерн – 14595 (+56),- спеціальна техніка ‒ 1800 (+6).

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