Ще 780 окупантів ліквідували ЗСУ за добу

Ще 780 окупантів ліквідували ЗСУ за добу
Від початку повномасштабного вторгнення росія втратила 439 970 осіб та майже 7000 танків.

Про це повідомляють у Генеральному штабі ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 28.03.24 орієнтовно склали:

- особового складу ‒ близько 439970 (+780) осіб,

- танків ‒ 6914 (+10),

- бойових броньованих машин ‒ 13 237 (+21),

- артилерійських систем – 10963 (+32),

- РСЗВ – 1021 (+2),

- засоби ППО ‒ 729 (+1),

- літаків – 347 (+0),

- гелікоптерів – 325 (+0),

- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 8600 (+22),

- крилаті ракети ‒ 2017 (+2),

- кораблі/катери ‒ 26 (+0),

- підводні човни ‒ 1 (+0),

- автомобільної техніки та автоцистерн – 14595 (+56),

- спеціальна техніка ‒ 1800 (+6).


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Теги: Україна, росія, війна
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