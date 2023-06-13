Волинянка, довірившись гороскопу, виграла 500 000 гривень у лотерею

Альона Зварич з Володимира виграла 500 000 гривень у миттєву лотерею-стирачку «ГРОШЕНЯТА». 28-річна військовослужбовиця, яка зараз перебуває у декреті, придбала лотерейний білет за 20 гривень в одному із маркетів мережі «Сім23».



– У нас із подругами є досить чудова традиція – ми час від часу заходимо на каву саме в цей маркет «Сім23» та купуємо лотерейки, щоб просто розважитися, – розповідає переможниця. – Купували саме лотерейки-стирачки, зокрема й «ГРОШЕНЯТА», адже вони не дорогі, і навіть якщо не було виграшу, то було не шкода витраченої суми. Але частіше траплялися виграшні білети, хоч з невеликими сумами.



Наприкінці лютого Альона побачила у гороскопі на березень гарний прогноз для свого знаку зодіаку, і одразу вирішила, що потрібно купити лотерею.



– Зайшовши у магазин, я купила лотерею «ГРОШЕНЯТА», це була вже остання, – каже володимирчанка. – Вона виявилася виграшною. Я не могла повірити, що виграла таку значну суму. Емоції вирували, в мене просто не було слів. І вже, напевно, коли зв'язалася з «М.С.Л.» і приїхала в регіональне відділення, де заповнила документи на виграш, я зрозуміла, що я – та людина, якій пощастило виграти великі гроші. Тепер ці кошти зможу витратити на те, про що досить давно мріяла.



Пані Катерина, продавчиня маркету «Сім23», де реалізуються лотерейні білети від оператора державних лотерей «М.С.Л.», розповідає, що їх клієнти не вперше виграють у лотереї, проте, це перша настільки значна виграна сума.



- У мене легка рука, я неодноразово продавала виграшні лотереї, – розповіла Катерина. – Але це, певно, був особливий день. Радісно те, що саме у нас переможницю спіткала удача.



Цікаво, що й сама Катерина іноді купує лотерейні білети, адже колись її бабуся виграла в лотерею «ХТО ТАМ» квартиру в Києві і вона мріє повторити успіх своєї родички.



Як зазначає комерційний директор оператора державних лотерей «М.С.Л.» Валентина Могилевич, це вже третій переможець, якому пощастило виграти у лотерею, куплену саме в мережі маркетів «Сім23». Першим переможцем став Василь Литвин з Луцька, який виграв 1 000 000 гривень у лотереї «Мільйонер», другим переможцем із виграшем у 500 000 гривень став мешканець Торчина Іван Бузна, а пані Альона - третя у списку щасливчиків, які купили білети у цій мережі. До речі, всі переможці виграли у лотереї-стирачки, але в цій мережі продається й найвідоміша лотерея України –





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 28-річназ Володимира виграла 500 000 гривень у миттєву лотерею-стирачку «ГРОШЕНЯТА». 28-річна військовослужбовиця, яка зараз перебуває у декреті, придбала лотерейний білет за 20 гривень в одному із маркетів мережі «Сім23».– У нас із подругами є досить чудова традиція – ми час від часу заходимо на каву саме в цей маркет «Сім23» та купуємо лотерейки, щоб просто розважитися, – розповідає переможниця. – Купували саме лотерейки-стирачки, зокрема й «ГРОШЕНЯТА», адже вони не дорогі, і навіть якщо не було виграшу, то було не шкода витраченої суми. Але частіше траплялися виграшні білети, хоч з невеликими сумами.Наприкінці лютого Альона побачила у гороскопі на березень гарний прогноз для свого знаку зодіаку, і одразу вирішила, що потрібно купити лотерею.– Зайшовши у магазин, я купила лотерею «ГРОШЕНЯТА», це була вже остання, – каже володимирчанка. – Вона виявилася виграшною. Я не могла повірити, що виграла таку значну суму. Емоції вирували, в мене просто не було слів. І вже, напевно, коли зв'язалася з «М.С.Л.» і приїхала в регіональне відділення, де заповнила документи на виграш, я зрозуміла, що я – та людина, якій пощастило виграти великі гроші. Тепер ці кошти зможу витратити на те, про що досить давно мріяла.Пані, продавчиня маркету «Сім23», де реалізуються лотерейні білети від оператора державних лотерей «М.С.Л.», розповідає, що їх клієнти не вперше виграють у лотереї, проте, це перша настільки значна виграна сума.- У мене легка рука, я неодноразово продавала виграшні лотереї, – розповіла Катерина. – Але це, певно, був особливий день. Радісно те, що саме у нас переможницю спіткала удача.Цікаво, що й сама Катерина іноді купує лотерейні білети, адже колись її бабуся виграла в лотерею «ХТО ТАМ» квартиру в Києві і вона мріє повторити успіх своєї родички.Як зазначає комерційний директор оператора державних лотерей «М.С.Л.», це вже третій переможець, якому пощастило виграти у лотерею, куплену саме в мережі маркетів «Сім23». Першим переможцем ставз Луцька, який виграв 1 000 000 гривень у лотереї «Мільйонер», другим переможцем із виграшем у 500 000 гривень став мешканець Торчина, а пані Альона - третя у списку щасливчиків, які купили білети у цій мережі. До речі, всі переможці виграли у лотереї-стирачки, але в цій мережі продається й найвідоміша лотерея України – «Лото-Забава» , і ми сподіваємось, що колись у «Сім23» вітатимемо й переможця цієї лотереї.

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