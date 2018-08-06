Воював за Україну, а тепер «бомжує» на Волині: росіянину-добровольцю ЗСУ загрожує депортація





Близько місяця росіянин Андрій жив у своїй автівці на території лікарні в Локачах Володимирського району. Чоловік зізнається, для нього це не нове. Подібне було на передовій, йдеться в сюжеті 12 каналу, передає



Цей транспорт - все, що є в чоловіка. Сам Андрій родом із Самари. Приїхав в Україну у 2019 році.



Каже, що був змушений був тікати через проблеми із законом, причиною яких є невиплачений іпотечний кредит.



П'ять місяців чоловік прожив у Луцьку. Пройшов усі перевірки й підписав контракт із ЗСУ. Став у лави 24 бригади.



У Росії в нього є дружина й двоє дітей. Вони теж проти цієї війни.



Андрій прослужив у 24 бригаді два з половиною роки. За професією він водій-механік. В Росії працював водієм фури. Служив водієм граду в реактивному дивізіоні, а потім водієм-механіком БМП. Звільнився влітку 2022 року за станом здоров'я. Через рік вступив до лав відомого російського угруповування, яке воює на боці ЗСУ. Прослужив там близько пів року і демобілізувався. Нині йому 51.



Після служби в армії чоловік опинився на вулиці. Повернутися в Росію він не може зі зрозумілих причин. Заощаджень у нього немає, зарплатню відправляв дітям.



У Локачі чоловіка запросив побратим. Деякий час він жив у військкоматі, пізніше у машині на території лікарні, а зараз у приміщенні релігійної громади. Прихисток Андрію надав місцевий пастор.



Та навіть відсутність житла зараз не найбільша проблема чоловіка. Йому загрожує депортація. Адже в нього немає ні українського паспорта, ні посвідки на тимчасове проживання.



Вже в квітні цього року його російський паспорт стає недійсним. Із цією проблемою чоловік звертався до ДМС України, та відповідь його шокувала. Сказали: їхати в Росію.



Андрій розповідає, що не раз намагався легалізувати своє перебування в Україні. Ще під час служби звертався у міграційну службу, щоб оформити документи на проживання. А після звільнення звертався до Верховної Ради та Президента України. Звідусіль отрима відписки або відмовки.



З документів у Андрія ще поки дійсний російський паспорт, військовий квиток ЗСУ, посвідчення «учасника бойових дій» та нагорода, яку отримав у 24 бригаді.



Андрій служити далі не може. Сили й здоров'я вже немає. Він переніс чотири операції, має чисельні контузії.



При звільненні з 24 бригади Андрій не зміг пройти ВЛК, тож його попросили звільнитися за власним бажанням.



У Луцькому відділені ДМС розповіли за яких умов видають посвідку на проживання іноземців, які служили в українській армії.



«Для того, щоб отримати посвідку на постійне проживання для іноземця потрібно прослужити за контрактом не менше трьох років або бути демобілізованим за станом здоров'я. Якщо людина демобілізувалась за власним бажанням, то тоді ця норма на нього , поки що, не діє. Але готується зміни до законодавства в тахих ситуаціях», - зазначили міграційники.



То ж поки колишній військовий не має права на отримання посвідки на тимчасове чи постійне проживання. Адже прослужив у ЗСУ два з половиною роки, а потрібно не менше трьох. Щоб отримати політичний прихисток в Україні чи статус біженця також законних підстав не має.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Росіянину-добровольцю ЗСУ загрожує депортація. У нього немає ні українського паспорта, ні посвідки на проживання в Україні. З усіх документів, що при ньому, – військовий квиток, посвідчення учасників бойових дій та російський паспорт, який от-от стане недійсним.Близько місяця росіянинжив у своїй автівці на території лікарні в Локачах Володимирського району. Чоловік зізнається, для нього це не нове. Подібне було на передовій, йдеться в сюжеті 12 каналу, передає ВСН Цей транспорт - все, що є в чоловіка. Сам Андрій родом із Самари. Приїхав в Україну у 2019 році.Каже, що був змушений був тікати через проблеми із законом, причиною яких є невиплачений іпотечний кредит.П'ять місяців чоловік прожив у Луцьку. Пройшов усі перевірки й підписав контракт із ЗСУ. Став у лави 24 бригади.У Росії в нього є дружина й двоє дітей. Вони теж проти цієї війни.Андрій прослужив у 24 бригаді два з половиною роки. За професією він водій-механік. В Росії працював водієм фури. Служив водієм граду в реактивному дивізіоні, а потім водієм-механіком БМП. Звільнився влітку 2022 року за станом здоров'я. Через рік вступив до лав відомого російського угруповування, яке воює на боці ЗСУ. Прослужив там близько пів року і демобілізувався. Нині йому 51.Після служби в армії чоловік опинився на вулиці. Повернутися в Росію він не може зі зрозумілих причин. Заощаджень у нього немає, зарплатню відправляв дітям.У Локачі чоловіка запросив побратим. Деякий час він жив у військкоматі, пізніше у машині на території лікарні, а зараз у приміщенні релігійної громади. Прихисток Андрію надав місцевий пастор.Та навіть відсутність житла зараз не найбільша проблема чоловіка. Йому загрожує депортація. Адже в нього немає ні українського паспорта, ні посвідки на тимчасове проживання.Вже в квітні цього року його російський паспорт стає недійсним. Із цією проблемою чоловік звертався до ДМС України, та відповідь його шокувала. Сказали: їхати в Росію.Андрій розповідає, що не раз намагався легалізувати своє перебування в Україні. Ще під час служби звертався у міграційну службу, щоб оформити документи на проживання. А після звільнення звертався до Верховної Ради та Президента України. Звідусіль отрима відписки або відмовки.З документів у Андрія ще поки дійсний російський паспорт, військовий квиток ЗСУ, посвідчення «учасника бойових дій» та нагорода, яку отримав у 24 бригаді.Андрій служити далі не може. Сили й здоров'я вже немає. Він переніс чотири операції, має чисельні контузії.При звільненні з 24 бригади Андрій не зміг пройти ВЛК, тож його попросили звільнитися за власним бажанням.У Луцькому відділені ДМС розповіли за яких умов видають посвідку на проживання іноземців, які служили в українській армії.«Для того, щоб отримати посвідку на постійне проживання для іноземця потрібно прослужити за контрактом не менше трьох років або бути демобілізованим за станом здоров'я. Якщо людина демобілізувалась за власним бажанням, то тоді ця норма на нього , поки що, не діє. Але готується зміни до законодавства в тахих ситуаціях», - зазначили міграційники.То ж поки колишній військовий не має права на отримання посвідки на тимчасове чи постійне проживання. Адже прослужив у ЗСУ два з половиною роки, а потрібно не менше трьох. Щоб отримати політичний прихисток в Україні чи статус біженця також законних підстав не має.

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