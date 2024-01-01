На Волині перепоховають Героя Василя Сокола

Загиблого Герояперепоховають в селі Новосілки, що в Луцькому районі.Про це повідомили в Горохівській міській раді.З перших днів повномасштабної війни Василь Сокол був мобілізований до Збройних сил України. Однак 23 травня 2022 року стало трагічним днем – під час виконання бойового завдання біля міста Лиман на Донеччині військовий зник безвісти.З 23 травня 2022 року до 22 лютого 2024 року тривали пошуки. За результатами ДНК-експертизи виявилося, що тіло Василя захоронено на кладовищі міста Дніпра.«Для батьків життя втратило сенс... Остання їхня надія, що син досі живий, згасла... Довгий час його тіло перебувало за сотні кілометрів від рідного села, але тепер прах Героя повернуть на малу батьківщину, до рідної землі у село Новосілки», – йдеться в повідомленні.Сьогодні, 28 березня, об 11:00 загиблого військового зустрічатимуть на початку села Новосілки.