Скільки коштують великодні кошики на луцьких ринках та у магазинах

Скільки коштують великодні кошики на луцьких ринках та у магазинах
Незабаром українці святкуватимуть одне із найдавніших свят – Великдень. До нього усі готуються заздалегідь, аби встигнути приготувати все, що потрібно. Полиці магазинів у Луцьку вже наповнені атрибутами свята.

Журналісти порівняли, скільки коштують плетені кошики на ринку, у магазинах та в інтернеті, - пише Конкурент.

Інтернет

Декоровані кошики в інстаграмі луцькі майстрині продають по 1080 гривень. Меншого розміру – 950 грн.

Ринок

Журналісти знайшли чимало кошиків на різний смак. Вироби з вибіленої лози традиційно коштували більше.

Найдешевший, який побачили, вартував 280 грн, а найдорожчі 1000-1200. Середня ж ціна 600 гривень.

Магазини і супермаркети

В одному з магазинів господарських товарів у Луцьку уже також активно продають великодні товари.

Маленький дитячий кошик можна придбати за 150 гривень, більші – за 300-780 грн.

У гіпермаркеті кошиків багато. Можна знайти і за 300, і за 1200 гривень.

Деякі продавці запевнили, що ближче до Великодня не будуть піднімати ціну на товар, інші ж кажуть, що все залежить від цін у закупці товару.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: кошики, великдень, ціна
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Замінування» шкіл у Луцьку: російський слід чи розваги учнів
Як змінилася вартість квартир у луцьких новобудовах у 2024 році
Дрони чи дороги? Що в пріоритеті у бюджетах Луцька, Володимира, Нововолинська та Ковеля
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Скільки коштують великодні кошики на луцьких ринках та у магазинах
Сьогодні, 03:11
В музей на Волині передали вироблену у Німеччині глиняну черепицю
Сьогодні, 01:30
28 березня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Коли ховатимуть героїв на Військовому меморіальному кладовищі: у Мінветеранів назвали терміни
27 березень, 23:42
Заблокований польський кордон: яка ситуація на пунктах пропуску
27 березень, 23:12
Схожі новини
В Україні суттєво подорожчає великодній кошик В Україні суттєво подорожчає великодній кошик
04 квітень, 2023, 03:41
Скільки цьогоріч українці заплатять за великодній кошик Скільки цьогоріч українці заплатять за великодній кошик
04 квітень, 2021, 17:44
Скільки на ринку в Луцьку коштують жіночі сумочки та валізи. ВІДЕО Скільки на ринку в Луцьку коштують жіночі сумочки та валізи. ВІДЕО
16 лютий, 02:17
На скільки на Волині та в інших областях подорожчало житло у 2024 році На скільки на Волині та в інших областях подорожчало житло у 2024 році
06 лютий, 07:32
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Скільки коштують великодні кошики на луцьких ринках та у магазинах
Сьогодні, 03:11
 0
В музей на Волині передали вироблену у Німеччині глиняну черепицю
Сьогодні, 01:30
 0
28 березня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
 0
Коли ховатимуть героїв на Військовому меморіальному кладовищі: у Мінветеранів назвали терміни
27 березень, 23:42
 0
Заблокований польський кордон: яка ситуація на пунктах пропуску
27 березень, 23:12
 0
Медіа
відео
1/8