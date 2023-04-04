Скільки коштують великодні кошики на луцьких ринках та у магазинах





Журналісти порівняли, скільки коштують плетені кошики на ринку, у магазинах та в інтернеті, - пише



Інтернет



Декоровані кошики в інстаграмі луцькі майстрині продають по 1080 гривень. Меншого розміру – 950 грн.



Ринок



Журналісти знайшли чимало кошиків на різний смак. Вироби з вибіленої лози традиційно коштували більше.



Найдешевший, який побачили, вартував 280 грн, а найдорожчі 1000-1200. Середня ж ціна 600 гривень.



Магазини і супермаркети



В одному з магазинів господарських товарів у Луцьку уже також активно продають великодні товари.



Маленький дитячий кошик можна придбати за 150 гривень, більші – за 300-780 грн.



У гіпермаркеті кошиків багато. Можна знайти і за 300, і за 1200 гривень.



Деякі продавці запевнили, що ближче до Великодня не будуть піднімати ціну на товар, інші ж кажуть, що все залежить від цін у закупці товару.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Незабаром українці святкуватимуть одне із найдавніших свят – Великдень. До нього усі готуються заздалегідь, аби встигнути приготувати все, що потрібно. Полиці магазинів у Луцьку вже наповнені атрибутами свята.Журналісти порівняли, скільки коштують плетені кошики на ринку, у магазинах та в інтернеті, - пише Конкурент ІнтернетДекоровані кошики в інстаграмі луцькі майстрині продають по 1080 гривень. Меншого розміру – 950 грн.РинокЖурналісти знайшли чимало кошиків на різний смак. Вироби з вибіленої лози традиційно коштували більше.Найдешевший, який побачили, вартував 280 грн, а найдорожчі 1000-1200. Середня ж ціна 600 гривень.Магазини і супермаркетиВ одному з магазинів господарських товарів у Луцьку уже також активно продають великодні товари.Маленький дитячий кошик можна придбати за 150 гривень, більші – за 300-780 грн.У гіпермаркеті кошиків багато. Можна знайти і за 300, і за 1200 гривень.Деякі продавці запевнили, що ближче до Великодня не будуть піднімати ціну на товар, інші ж кажуть, що все залежить від цін у закупці товару.

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