Скільки коштують великодні кошики на луцьких ринках та у магазинах
Сьогодні, 03:11
Незабаром українці святкуватимуть одне із найдавніших свят – Великдень. До нього усі готуються заздалегідь, аби встигнути приготувати все, що потрібно. Полиці магазинів у Луцьку вже наповнені атрибутами свята.
Журналісти порівняли, скільки коштують плетені кошики на ринку, у магазинах та в інтернеті, - пише Конкурент.
Інтернет
Декоровані кошики в інстаграмі луцькі майстрині продають по 1080 гривень. Меншого розміру – 950 грн.
Ринок
Журналісти знайшли чимало кошиків на різний смак. Вироби з вибіленої лози традиційно коштували більше.
Найдешевший, який побачили, вартував 280 грн, а найдорожчі 1000-1200. Середня ж ціна 600 гривень.
Магазини і супермаркети
В одному з магазинів господарських товарів у Луцьку уже також активно продають великодні товари.
Маленький дитячий кошик можна придбати за 150 гривень, більші – за 300-780 грн.
У гіпермаркеті кошиків багато. Можна знайти і за 300, і за 1200 гривень.
Деякі продавці запевнили, що ближче до Великодня не будуть піднімати ціну на товар, інші ж кажуть, що все залежить від цін у закупці товару.
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Журналісти порівняли, скільки коштують плетені кошики на ринку, у магазинах та в інтернеті, - пише Конкурент.
Інтернет
Декоровані кошики в інстаграмі луцькі майстрині продають по 1080 гривень. Меншого розміру – 950 грн.
Ринок
Журналісти знайшли чимало кошиків на різний смак. Вироби з вибіленої лози традиційно коштували більше.
Найдешевший, який побачили, вартував 280 грн, а найдорожчі 1000-1200. Середня ж ціна 600 гривень.
Магазини і супермаркети
В одному з магазинів господарських товарів у Луцьку уже також активно продають великодні товари.
Маленький дитячий кошик можна придбати за 150 гривень, більші – за 300-780 грн.
У гіпермаркеті кошиків багато. Можна знайти і за 300, і за 1200 гривень.
Деякі продавці запевнили, що ближче до Великодня не будуть піднімати ціну на товар, інші ж кажуть, що все залежить від цін у закупці товару.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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