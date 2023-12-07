В музей на Волині передали вироблену у Німеччині глиняну черепицю





Як повідомила головна зберігачка фондів музею Мирослава Мороз, черепицю було знайдено на горищі будинку по вулиці Миколайчука у Ковелі. Знахідку приніс місцевий житель Богдан Лукашук, передає



Зі слів Мирослави Мороз, черепиця була вироблена у Німеччині на цегельному заводі EISENACH в місті Айзенаху на заході Тюрингії, де колись були відкриті родовища глини.



Музейники встановили, що антикварна "євродахівка" була вироблена на початку XX ст. Ймовірно, каже головна зберігачка фондів, її привезли у Ковель з Німеччини після Другої світової війни.



"Зруйновані під час воєнних дій будинки у німецьких містах розбиралися і цеглу та черепицю вивозили на територію СРСР для відновлення населених пунктів. І ці роботи виконувалися у Ковелі полоненими німцями", — зазначила Мирослава Мороз.



Музейники також додали, що цегельний завод, де була виготовлена ця черепиця, закрився у 1990 році.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! В експозиції Ковельського історичного музею з'явився новий експонат — черепиця-дахівка з клеймом німецького заводу, яки закрився понад 30 років тому.Як повідомила головна зберігачка фондів музе, черепицю було знайдено на горищі будинку по вулиці Миколайчука у Ковелі. Знахідку приніс місцевий житель, передає Суспільне Зі слів Мирослави Мороз, черепиця була вироблена у Німеччині на цегельному заводі EISENACH в місті Айзенаху на заході Тюрингії, де колись були відкриті родовища глини.Музейники встановили, що антикварна "євродахівка" була вироблена на початку XX ст. Ймовірно, каже головна зберігачка фондів, її привезли у Ковель з Німеччини після Другої світової війни."Зруйновані під час воєнних дій будинки у німецьких містах розбиралися і цеглу та черепицю вивозили на територію СРСР для відновлення населених пунктів. І ці роботи виконувалися у Ковелі полоненими німцями", — зазначила Мирослава Мороз.Музейники також додали, що цегельний завод, де була виготовлена ця черепиця, закрився у 1990 році.

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