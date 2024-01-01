Коли ховатимуть героїв на Військовому меморіальному кладовищі: у Мінветеранів назвали терміни





Про це повідомив в.о. міністра у справах ветеранів Олександр Порхун в ефірі телемарафону "Єдині новини", передає



"Ми розпочинаємо підготовчі роботи на першу чергу. Після підготовчих робіт розраховуємо вийти на 1 травня на безпосереднє будівництво першої черги", – сказав Порхун.



Першу частину комплексу планують ввести в експлуатацію у серпні-вересні цього року. Щоб розпочати поховання героїв, необхідно збудувати в'їзд на цвинтар, облаштувати площу перед входом до комплексу та майданчик для проведення церемоніалу. На цьому етапі також буде підготовлений перший сектор для поховань. В.о. міністра додав, що будівництво буде повністю завершено 2027 року.



За словами Олександра Порхуна, вічний спокій на Національному військовому меморіальному кладовищі знайдуть певні категорії військовослужбовців:



- захисники незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України;



- повні кавалери ордену Богдана Хмельницького, ордену "За мужність", ордену княгині Ольги;



- учасники міжнародних миротворчих операцій;



- Герої України, яким вручили орден "Золота Зірка" після 2014 року;

ветерани війни, які брали участь у бойових діях в АТО, ООС, під час повномасштабного вторгнення РФ;



- особи, які отримали інвалідність внаслідок війни (від 2014 року).



Національне військове меморіальне кладовище буде створено в Гатному Фастівського району.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Військовослужбовців, які віддали життя за Україну, почнуть ховати на Національному військовому меморіальному кладовищі приблизно через пів року.Про це повідомив в.о. міністра у справах ветеранівв ефірі телемарафону "Єдині новини", передає ТСН. "Ми розпочинаємо підготовчі роботи на першу чергу. Після підготовчих робіт розраховуємо вийти на 1 травня на безпосереднє будівництво першої черги", – сказав Порхун.Першу частину комплексу планують ввести в експлуатацію у серпні-вересні цього року. Щоб розпочати поховання героїв, необхідно збудувати в'їзд на цвинтар, облаштувати площу перед входом до комплексу та майданчик для проведення церемоніалу. На цьому етапі також буде підготовлений перший сектор для поховань. В.о. міністра додав, що будівництво буде повністю завершено 2027 року.За словами Олександра Порхуна, вічний спокій на Національному військовому меморіальному кладовищі знайдуть певні категорії військовослужбовців:- захисники незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України;- повні кавалери ордену Богдана Хмельницького, ордену "За мужність", ордену княгині Ольги;- учасники міжнародних миротворчих операцій;- Герої України, яким вручили орден "Золота Зірка" після 2014 року;ветерани війни, які брали участь у бойових діях в АТО, ООС, під час повномасштабного вторгнення РФ;- особи, які отримали інвалідність внаслідок війни (від 2014 року).Національне військове меморіальне кладовище буде створено в Гатному Фастівського району.

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