Заблокований польський кордон: яка ситуація на пунктах пропуску





Про це в ефірі телемарафону розповів речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко. передає



За його словами, на КПП "Ягодин" та "Рава-Руська" фермери не пропускають вантажні транспортні засоби, які слідують з України до Польщі.



Тим часом на напрямку "Угринів" поляки планують пропускати по одній вантажівці в бік Польщі, а також по три фури кожні шість годин в бік України.



"Тобто фактично це суттєве зниження можливості перетину кордону вантажівками і на цьому напрямку. Практично також заблокований рух в бік Польщі. Сукупно станом на ранок сьогодні на цих трьох напрямках в чергах перебуває десь 300 вантажівок. Найбільше — навпроти "Ягодина", — розповів Демченко.



Крім того, є черги з вантажних транспортних засобів навпроти розблокованих пунктів пропуску — біля "Краківця" та "Шегині" у Львівській області. Адже, пояснив представник ДПСУ, вантажівки користуються цими напрямками активніше, ніж напрямками, що блокуються. Так, навпроти "Краківця" очікує близько 700 фур, а на "Шегині" — близько 400.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Станом на 27 березня на території Польщі фермери продовжують блокувати три пункти пропуску — це "Ягодин", "Рава-Руська" та "Угринів".Про це в ефірі телемарафону розповів речник Державної прикордонної служби. передає ТСН За його словами, на КПП "Ягодин" та "Рава-Руська" фермери не пропускають вантажні транспортні засоби, які слідують з України до Польщі.Тим часом на напрямку "Угринів" поляки планують пропускати по одній вантажівці в бік Польщі, а також по три фури кожні шість годин в бік України."Тобто фактично це суттєве зниження можливості перетину кордону вантажівками і на цьому напрямку. Практично також заблокований рух в бік Польщі. Сукупно станом на ранок сьогодні на цих трьох напрямках в чергах перебуває десь 300 вантажівок. Найбільше — навпроти "Ягодина", — розповів Демченко.Крім того, є черги з вантажних транспортних засобів навпроти розблокованих пунктів пропуску — біля "Краківця" та "Шегині" у Львівській області. Адже, пояснив представник ДПСУ, вантажівки користуються цими напрямками активніше, ніж напрямками, що блокуються. Так, навпроти "Краківця" очікує близько 700 фур, а на "Шегині" — близько 400.

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