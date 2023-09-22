На вулицях Луцька знову смердить: що каже влада





Про це йшлося під час засідання сесії міської ради у середу, 27 березня.



Депутат від фракції Громадянський рух «СВІДОМІ» Михайло Наход зазначив, що вже декілька днів поспіль містяни скаржаться на неприємний запах.



«У Луцьку останнім часом мешканці знову відчувають сморід. Люди дихають, за їх словами, аміачними випарами. Коли буде результат і в місті не буде цього смороду?» – поцікавився Наход, передає



Головуючий під час сесії Юрій Безпятко зазначив, що як тільки у місті з'являється сморід, то екологи роблять відповідні експертизи та дослідження.



«Наша екологія завжди їде досліджувати. Був коментар: вітер наносить у місто запах з очисних споруд. Зараз активні роботи на полях і фермери теж возять різні речі, які віддають запах», – каже Базпятко.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У деяких районах Луцька знову шириться неприємний запах.Про це йшлося під час засідання сесії міської ради у середу, 27 березня.Депутат від фракції Громадянський рух «СВІДОМІ»зазначив, що вже декілька днів поспіль містяни скаржаться на неприємний запах.«У Луцьку останнім часом мешканці знову відчувають сморід. Люди дихають, за їх словами, аміачними випарами. Коли буде результат і в місті не буде цього смороду?» – поцікавився Наход, передає "Конкурент" Головуючий під час сесіїзазначив, що як тільки у місті з'являється сморід, то екологи роблять відповідні експертизи та дослідження.«Наша екологія завжди їде досліджувати. Був коментар: вітер наносить у місто запах з очисних споруд. Зараз активні роботи на полях і фермери теж возять різні речі, які віддають запах», – каже Базпятко.

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