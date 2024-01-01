Помер відомий волинський журналіст Степан Шегда

Степан Петрович Шегда.



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Попрощатися з ним можна у понеділок, 27 березня з 19 години у Луцькому міському будинку панахиди, що на проспекті Василя Мойсея, 8. Там же о 20.00 служитиметься парастас.



У четвер, 28 березня, о 10 годині відбудеться панахида у греко-католицькому храмі Василя Великого, що на вулиці Карпенка-Карого, 5 (біля «Срібних лелек»). Об 11.00 траурна процесія вирушить до села Раків Ліс Камінь-Каширського району, де відбудеться поховання на місцевому кладовищі.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На 75-му році життя обірвалось життя журналіста, багатолітнього відповідального секретар Волинської обласної організації Національної спілки журналістів УкраїниПро це пише Вісник+К Попрощатися з ним можна у понеділок, 27 березня з 19 години у Луцькому міському будинку панахиди, що на проспекті Василя Мойсея, 8. Там же о 20.00 служитиметься парастас.У четвер, 28 березня, о 10 годині відбудеться панахида у греко-католицькому храмі Василя Великого, що на вулиці Карпенка-Карого, 5 (біля «Срібних лелек»). Об 11.00 траурна процесія вирушить до села Раків Ліс Камінь-Каширського району, де відбудеться поховання на місцевому кладовищі.

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