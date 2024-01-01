Помер відомий волинський журналіст Степан Шегда
Сьогодні, 21:46
На 75-му році життя обірвалось життя журналіста, багатолітнього відповідального секретар Волинської обласної організації Національної спілки журналістів України Степан Петрович Шегда.
Про це пише Вісник+К.
Попрощатися з ним можна у понеділок, 27 березня з 19 години у Луцькому міському будинку панахиди, що на проспекті Василя Мойсея, 8. Там же о 20.00 служитиметься парастас.
У четвер, 28 березня, о 10 годині відбудеться панахида у греко-католицькому храмі Василя Великого, що на вулиці Карпенка-Карого, 5 (біля «Срібних лелек»). Об 11.00 траурна процесія вирушить до села Раків Ліс Камінь-Каширського району, де відбудеться поховання на місцевому кладовищі.
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Про це пише Вісник+К.
Попрощатися з ним можна у понеділок, 27 березня з 19 години у Луцькому міському будинку панахиди, що на проспекті Василя Мойсея, 8. Там же о 20.00 служитиметься парастас.
У четвер, 28 березня, о 10 годині відбудеться панахида у греко-католицькому храмі Василя Великого, що на вулиці Карпенка-Карого, 5 (біля «Срібних лелек»). Об 11.00 траурна процесія вирушить до села Раків Ліс Камінь-Каширського району, де відбудеться поховання на місцевому кладовищі.
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Коментарі 1
Дуже прикро, що оірвалося життя цієї прекрасної людини. Талановитої, з цікавою долею, патріота України.Допоки живі - пам'ятатимемо. Співчуття рідним і друзям покійного.
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