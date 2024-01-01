Понад 40 років присвятив медицині: помер лікар з Волині Валенетин Шендерюк

Понад 40 років присвятив медицині: помер лікар з Волині Валенетин Шендерюк
Помер лікар-травматолог із Ківерець Валентин Шендерюк.

Про це повідомляє Ківерцівська центральна лікарня.

"Валентин Миколайович був чудовим лікарем-травматологом і понад 40 років життя присвятив лікуванню людей.Весь колектив комунального підприємства "Ківерцівська центральна лікарня Ківерцівської міської ради" розділяє з рідними та близькими Шендерюка Валентина Миколайовича, цю нелегку втрату", - йдеться у повідомленні.

Поховання відбудеться у четвер, 28 березня. Об 11:00 прощання біля будинку померлого у Ківерцях, о 12:00 відспівування у соборі, що на вул. Шевченка.

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Теги: смерть лікаря, волинь
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