Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 28 березня





Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у фейсбуці.



Луцьк



Мінлива хмарність. Вночі без опадів. Вдень невеликий дощ. Вітер південно-східний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с. Температура вночі 4-6° тепла, вдень 15-17° тепла.



Область



Мінлива хмарність. Вночі без опадів. Вдень невеликий дощ. Вітер південно-східний, 7-12 м/с, місцями пориви 15-20 м/с. Температура вночі 3-8° тепла, вдень 12-17° тепла.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Волинський обласний центр з гідрометеорології опублікував прогноз погоди на 28 березня.Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у фейсбуці.Мінлива хмарність. Вночі без опадів. Вдень невеликий дощ. Вітер південно-східний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с. Температура вночі 4-6° тепла, вдень 15-17° тепла.Мінлива хмарність. Вночі без опадів. Вдень невеликий дощ. Вітер південно-східний, 7-12 м/с, місцями пориви 15-20 м/с. Температура вночі 3-8° тепла, вдень 12-17° тепла.

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