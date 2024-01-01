Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 28 березня
Сьогодні, 20:00
Волинський обласний центр з гідрометеорології опублікував прогноз погоди на 28 березня.
Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у фейсбуці.
Луцьк
Мінлива хмарність. Вночі без опадів. Вдень невеликий дощ. Вітер південно-східний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с. Температура вночі 4-6° тепла, вдень 15-17° тепла.
Область
Мінлива хмарність. Вночі без опадів. Вдень невеликий дощ. Вітер південно-східний, 7-12 м/с, місцями пориви 15-20 м/с. Температура вночі 3-8° тепла, вдень 12-17° тепла.
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Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у фейсбуці.
Луцьк
Мінлива хмарність. Вночі без опадів. Вдень невеликий дощ. Вітер південно-східний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с. Температура вночі 4-6° тепла, вдень 15-17° тепла.
Область
Мінлива хмарність. Вночі без опадів. Вдень невеликий дощ. Вітер південно-східний, 7-12 м/с, місцями пориви 15-20 м/с. Температура вночі 3-8° тепла, вдень 12-17° тепла.
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