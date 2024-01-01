У розшуку поліції на Прикарпатті – майже 40 тисяч ухилянтів

За неявку до ТЦК та СП в Івано-Франківській області розшукують майже 40 тисяч. Їх було внасено до електронного реєстру військовозобов’язаних "Оберіг" як таких, що перебувають у розшуку.Про це пише ТСН з посиланням на інтерв’ю заступника начальника Івано-Франківського обласного ТЦК і СП, начальника сектору мобілізаційно-оборонної роботи полковникаБоднар повідомив, що ухилянти від мобілізації, внесені до системи "Оберіг", офіційно перебувають у розшуку поліції. Людина потрапляє до цієї бази, якщо проігнорувала повістку, не стала на облік чи іншим чином ухилилася від призову."Таких осіб станом на грудень 2023 року у нас в області було 36 тисяч. За поточний рік до цієї бази внесли ще три тисячі громадян. Всі ці люди офіційно перебувають у розшуку", – вказав заступник начальника Івано-Франківського ТЦК.Тож, зазначив він, не треба дивуватися, коли когось із військовозобов’язаних зупинили на вулиці, перевірили у базі "Оберіг" і одразу примусово доставили до ТЦК."Від початку війни тих, хто отримав повістку, не прибув до нас і думає, що його ніхто не буде шукати, дуже багато. Наголошую, зараз у нас обов’язкова явка до ТЦК за викликом. Цей виклик може здійснюватися в будь-який спосіб. Якщо людина думає, що не буде підписувати повістку і таким чином ухилиться, це не так", – запевнив Боднар.