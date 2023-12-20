Для дитячої залізниці в Луцьку знайшли господаря

Для дитячої залізниці в Луцьку знайшли господаря
Луцьку дитячу залізницю депутати міськради передали на баланс Палацу учнівської молоді.

Відповідне рішення ухвалили під час сесії, повідомляє управління інформаційної роботи муніципалітету.

З метою впорядкування і належного утримання майна Луцької міської територіальної громади був підготовлений відповідний проєкт рішення.

«У цьому році плануємо відновити рух потягів на дитячій залізниці, там здійснять мінімальні заходи щодо відновлення роботи цього об'єкту без капітальних вкладень. Це буде один із структурних підрозділів Палацу учнівської молоді, це і логічно, бо буде такий гурток для дітей, і територіально знаходиться поруч. Після завершення воєнного стану цей об'єкт має великий потенціал, буде дуже цікавою локацією для дітей та підлітків», - зазначив міський голова Ігор Поліщук.

Нагадаємо, дитяча залізниця у Луцьку була побудована в 50-ті роки минулого століття. Загалом майновий комплекс дитячої залізниці – це теплотяг, два пасажирських вагони, дві станції «Росинка» і «Водограй», стрілочні пости, колія, шпали, світлофори та інше майно.

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Теги: депутати, Луцьк
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