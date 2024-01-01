Росіяни розстріляли 4 цивільних на Чернігівщині і вкрали мобільники

Росіяни розстріляли 4 цивільних на Чернігівщині і вкрали мобільники
До довічного позбавлення волі засуджено двох російських військових за умисне вбивство чотирьох цивільних на Чернігівщині.

Про це у телеграмі повідомив Офіс генпрокурора.

За публічного обвинувачення прокурорів Прилуцької окружної прокуратури в порядку спеціального судового розгляду визнано винними двох військовослужбовців зс рф у порушенні законів та звичаїв війни, вчинених групою осіб за попередньою змовою, поєднаних з умисними вбивствами (ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 438 КК України).

Вироком Ічнянського районного суду їх засуджено до довічного позбавлення волі.

Прокурор у суді довів, що у березні 2022 року командир танкового взводу зс рф та його підлеглий - командир танку, перебуваючи в селі Ольшана Прилуцького району, з автоматичної зброї розстріляли два цивільні автомобілі, які не становили для них жодної загрози.
Росіяни розстріляли 4 цивільних на Чернігівщині і вкрали мобільники

В одному з них двоє чоловіків везли хліб та продукти харчування жителям Ічнянської ОТГ, а в іншому – два жителя Ічні їхали до лікарні в місто Прилуки. Водії та пасажири загинули на місці.

Крім того, військовослужбовці рф заволоділи мобільними телефонами загиблих людей.

Спеціальне досудове розслідування здійснювали слідчі Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області.

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Теги: окупанти, війна
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