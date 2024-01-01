Росіяни розстріляли 4 цивільних на Чернігівщині і вкрали мобільники
Сьогодні, 18:11
До довічного позбавлення волі засуджено двох російських військових за умисне вбивство чотирьох цивільних на Чернігівщині.
Про це у телеграмі повідомив Офіс генпрокурора.
За публічного обвинувачення прокурорів Прилуцької окружної прокуратури в порядку спеціального судового розгляду визнано винними двох військовослужбовців зс рф у порушенні законів та звичаїв війни, вчинених групою осіб за попередньою змовою, поєднаних з умисними вбивствами (ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 438 КК України).
Вироком Ічнянського районного суду їх засуджено до довічного позбавлення волі.
Прокурор у суді довів, що у березні 2022 року командир танкового взводу зс рф та його підлеглий - командир танку, перебуваючи в селі Ольшана Прилуцького району, з автоматичної зброї розстріляли два цивільні автомобілі, які не становили для них жодної загрози.
В одному з них двоє чоловіків везли хліб та продукти харчування жителям Ічнянської ОТГ, а в іншому – два жителя Ічні їхали до лікарні в місто Прилуки. Водії та пасажири загинули на місці.
Крім того, військовослужбовці рф заволоділи мобільними телефонами загиблих людей.
Спеціальне досудове розслідування здійснювали слідчі Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це у телеграмі повідомив Офіс генпрокурора.
За публічного обвинувачення прокурорів Прилуцької окружної прокуратури в порядку спеціального судового розгляду визнано винними двох військовослужбовців зс рф у порушенні законів та звичаїв війни, вчинених групою осіб за попередньою змовою, поєднаних з умисними вбивствами (ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 438 КК України).
Вироком Ічнянського районного суду їх засуджено до довічного позбавлення волі.
Прокурор у суді довів, що у березні 2022 року командир танкового взводу зс рф та його підлеглий - командир танку, перебуваючи в селі Ольшана Прилуцького району, з автоматичної зброї розстріляли два цивільні автомобілі, які не становили для них жодної загрози.
В одному з них двоє чоловіків везли хліб та продукти харчування жителям Ічнянської ОТГ, а в іншому – два жителя Ічні їхали до лікарні в місто Прилуки. Водії та пасажири загинули на місці.
Крім того, військовослужбовці рф заволоділи мобільними телефонами загиблих людей.
Спеціальне досудове розслідування здійснювали слідчі Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Для дитячої залізниці в Луцьку знайшли господаря
Сьогодні, 18:26
Росіяни розстріляли 4 цивільних на Чернігівщині і вкрали мобільники
Сьогодні, 18:11
На Волинь прибудуть 500 вимушених переселенців із Донеччини
Сьогодні, 17:57
Три чверті українців радіють початку бойових дій на території рф
Сьогодні, 17:43
У містечку на Волині люди обурені псами на вулицях
Сьогодні, 17:17