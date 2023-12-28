Три чверті українців радіють початку бойових дій на території рф
Сьогодні, 17:43
Майже три чверті (73,7%) українців задоволені бойовими діями на території російської федерації.
Про це свідчать дані соціологічного опитування «Active Group».
Понад 90% опитаних знають про початок бойових дій у Білгородській області РФ.
Найбільш поширеними емоціями серед українців, що почули новини про бойові дії в Білгороді та Курську стали радість(44,4%) та захоплення(33,2%). Майже в двічі менше українців відчули здивування(17,9%) та спокій(17,7%). Смуток і страх охопив близько 7% опитаних, гнів та відраза 5,3%. П’ята частина(20,5%) опитаних не відчула жодних із перелічених емоцій.
На питання про співчуття до цивільних мешканців Білгородщини, що страждають від бойових дій українці в більшості своїй вказали, що не мають жалю 38,6% або ж бажають їм побути у шкірі харків’ян та сумчан 32%. Виражають сильне співчуття – 6,1%, не сильне співчуття – 18,1%. Не визначились з відповіддю – 5.1%
Дослідження здійснено компанією «Active Group» за допомогою онлайн-панелі «SunFlower Sociology». Метод: комбінований: телефонне опитування (CATI) самозаповнення анкет онлайн у панелі «SunFlowerSociology» Вибірка: 2000 анкет (репрезентативна за віком, статтю і регіоном України). Період збору даних: 23-24 березня 2024 року
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Про це свідчать дані соціологічного опитування «Active Group».
Понад 90% опитаних знають про початок бойових дій у Білгородській області РФ.
Найбільш поширеними емоціями серед українців, що почули новини про бойові дії в Білгороді та Курську стали радість(44,4%) та захоплення(33,2%). Майже в двічі менше українців відчули здивування(17,9%) та спокій(17,7%). Смуток і страх охопив близько 7% опитаних, гнів та відраза 5,3%. П’ята частина(20,5%) опитаних не відчула жодних із перелічених емоцій.
На питання про співчуття до цивільних мешканців Білгородщини, що страждають від бойових дій українці в більшості своїй вказали, що не мають жалю 38,6% або ж бажають їм побути у шкірі харків’ян та сумчан 32%. Виражають сильне співчуття – 6,1%, не сильне співчуття – 18,1%. Не визначились з відповіддю – 5.1%
Дослідження здійснено компанією «Active Group» за допомогою онлайн-панелі «SunFlower Sociology». Метод: комбінований: телефонне опитування (CATI) самозаповнення анкет онлайн у панелі «SunFlowerSociology» Вибірка: 2000 анкет (репрезентативна за віком, статтю і регіоном України). Період збору даних: 23-24 березня 2024 року
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