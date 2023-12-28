Три чверті українців радіють початку бойових дій на території рф

Три чверті українців радіють початку бойових дій на території рф
Майже три чверті (73,7%) українців задоволені бойовими діями на території російської федерації.

Про це свідчать дані соціологічного опитування «Active Group».

Понад 90% опитаних знають про початок бойових дій у Білгородській області РФ.

Найбільш поширеними емоціями серед українців, що почули новини про бойові дії в Білгороді та Курську стали радість(44,4%) та захоплення(33,2%). Майже в двічі менше українців відчули здивування(17,9%) та спокій(17,7%). Смуток і страх охопив близько 7% опитаних, гнів та відраза 5,3%. П’ята частина(20,5%) опитаних не відчула жодних із перелічених емоцій.

Три чверті українців радіють початку бойових дій на території рф


На питання про співчуття до цивільних мешканців Білгородщини, що страждають від бойових дій українці в більшості своїй вказали, що не мають жалю 38,6% або ж бажають їм побути у шкірі харків’ян та сумчан 32%. Виражають сильне співчуття – 6,1%, не сильне співчуття – 18,1%. Не визначились з відповіддю – 5.1%

Три чверті українців радіють початку бойових дій на території рф


Дослідження здійснено компанією «Active Group» за допомогою онлайн-панелі «SunFlower Sociology». Метод: комбінований: телефонне опитування (CATI) самозаповнення анкет онлайн у панелі «SunFlowerSociology» Вибірка: 2000 анкет (репрезентативна за віком, статтю і регіоном України). Період збору даних: 23-24 березня 2024 року


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: соцопитування, Україна
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Замінування» шкіл у Луцьку: російський слід чи розваги учнів
Як змінилася вартість квартир у луцьких новобудовах у 2024 році
Дрони чи дороги? Що в пріоритеті у бюджетах Луцька, Володимира, Нововолинська та Ковеля
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Росіяни розстріляли 4 цивільних на Чернігівщині і вкрали мобільники
Сьогодні, 18:11
На Волинь прибудуть 500 вимушених переселенців із Донеччини
Сьогодні, 17:57
Три чверті українців радіють початку бойових дій на території рф
Сьогодні, 17:43
У містечку на Волині люди обурені псами на вулицях
Сьогодні, 17:17
У Луцьку у 22-річного пішохода-порушника знайшли наркотики
Сьогодні, 17:00
Схожі новини
Соцопитування: українці готові терпіти війну «скільки треба» Соцопитування: українці готові терпіти війну «скільки треба»
21 лютий, 12:15
Українці вважають, що країна рухається до єдності Українці вважають, що країна рухається до єдності
22 січень, 11:34
Довіра українців до телемарафону «Єдині новини» падає Довіра українців до телемарафону «Єдині новини» падає
28 грудень, 2023, 19:19
У селі на Волині – скандал через будівництво церкви УПЦ МП У селі на Волині – скандал через будівництво церкви УПЦ МП
Сьогодні, 16:39
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Для дитячої залізниці в Луцьку знайшли господаря
Сьогодні, 18:26
 0
Росіяни розстріляли 4 цивільних на Чернігівщині і вкрали мобільники
Сьогодні, 18:11
 0
На Волинь прибудуть 500 вимушених переселенців із Донеччини
Сьогодні, 17:57
 0
Три чверті українців радіють початку бойових дій на території рф
Сьогодні, 17:43
 0
У містечку на Волині люди обурені псами на вулицях
Сьогодні, 17:17
 0
Медіа
відео
1/8