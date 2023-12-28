Три чверті українців радіють початку бойових дій на території рф

Майже три чверті (73,7%) українців задоволеніПро це свідчать дані соціологічного опитування «Active Group».Понад 90% опитаних знають про початок бойових дій у Білгородській області РФ.Найбільш поширеними емоціями серед українців, що почули новини про бойові дії в Білгороді та Курську стали радість(44,4%) та захоплення(33,2%). Майже в двічі менше українців відчули здивування(17,9%) та спокій(17,7%). Смуток і страх охопив близько 7% опитаних, гнів та відраза 5,3%. П’ята частина(20,5%) опитаних не відчула жодних із перелічених емоцій.На питання про співчуття до цивільних мешканців Білгородщини, що страждають від бойових дій українці в більшості своїй вказали, що не мають жалю 38,6% або ж бажають їм побути у шкірі харків’ян та сумчан 32%. Виражають сильне співчуття – 6,1%, не сильне співчуття – 18,1%. Не визначились з відповіддю – 5.1%