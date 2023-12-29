У Бєлгороді після роботи ППО – пожежі та перевернуті авто

У Бєлгороді після роботи ППО – пожежі та перевернуті авто
Уранці 16 березня російський Бєлгород потрапив під обстріл, після роботи ППО почалися пожежі, ДТП, пошкоджено будівлі та автомобілі. Влада також повідомила про двох загиблих росіян.

Про це повідомив губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков, Міноборони рф, "Медуза", Baza, пише Українська правда.

Повідомляється, що вранці 16 березня губернатор В'ячеслав Гладков повідомив, що в Бєлгороді запущено сирену ракетної небезпеки. Сигнал тривав близько 20 хвилин.

Російське Міноборони заявило, що засоби ППО збили над містом нібито вісім снарядів РСЗВ RM-70 "Вампір" і два безпілотники.

Пізніше влада заявила, начебто є двоє загиблих і троє постраждалих.

У соцмережах з'явилися фото і відео наслідків обстрілу. Пошкоджено житлові будинки та щонайменше 15 автомобілів.

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Теги: Бєлгород, обстріли
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