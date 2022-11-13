Фінляндія перестала пускати авто з російськими номерами

Фінляндія перестала пускати авто з російськими номерами
Починаючи з суботи, 16 березня, у Фінляндії більше не можна їздити на автомобілях, зареєстрованих у росії, без спеціального дозволу.

Про це повідомляє фінська Митна служба, яку цитують Ilta-Sanomat, пише "Європейська правда".

Автомобіль із російськими номерами у Фінляндії відтепер може бути обкладений митом і ПДВ, після чого він має виїхати за межі ЄС.

У деяких випадках керування авто із зареєстрованими в росії номерами дозволять – наприклад для студентів денної форми навчання, людей, які працюють за строковим трудовим договором, або громадян ЄС чи Європейської економічної зони, які постійно проживають у рф.

Але вони мають довести, що легально ввезли автомобіль у Фінляндію до набуття чинності забороною.

Наразі усі країни Балтії заборонили в’їзд авто з номерами рф. Також ці заборони ввели Польща, Фінляндія, Норвегія і Болгарія. Цього тижня в Литві вже конфіскували перше авто, яке порушило заборону.

Однак росіяни користуються калінінградським транзитним поїздом для того, щоб потрапити до Євросоюзу через Литву.

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Теги: Фінляндія, росія, автомобілі
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