«Наші серця разом з Маріупольським драмтеатром»: волинські артисти у другі роковини трагедії





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"Наші серця разом з Маріупольським драмтеатром. Слова не можуть висловити всю скорботу за ті трагічні події. Нехай теплі спогади про театр і людей, які втратили життя, будуть силою для рідних та близьких. Нехай спокій та мир огорне їхню спільноту, а мистецтво буде джерелом зцілення та надії", - зазначають виконавці.



"16 березня. Здається, о 8 годині у нас починався сніданок. Біля входу до театру стояла цистерна з водою. Я зайняла чергу. Площею ходили люди, хтось намагався знайти транспорт, аби виїхати. Тут – звук літака. Усі кинулися до укриття драмтеатру. А у мене на той момент був етап прийняття. Не буду бігти.



Лунає свист. Чоловік поряд хапає мене за шию, притискає до стіни, закриває собою. Вибух. Нас засипає уламками будівлі. Мене контузило. Свідомості не втрачала, але світ ніби став на паузу. Снаряд упав на дах драмтеатру. Будівля склалася. Уламки розлетілися довкола. Всередині у драмтеатрі у мене залишилися собаки. У мене більше нікого не має, вони – моя сім'я. Але варіанту, що вони вижили не було. Я чула, як в кінотеатрі знайшли хлопчика, який сказав, що втратив маму. Так і не знаю, чи його маму знайшли. Десь по той бік голосно кричала жінка. Десь туди пішов її чоловік чи син. Вона кричала:"Нащо ти туди пішов, що мені тепер робити?!", – один із спогадів мешканки Маріуполя Марії Радіонової.



Світ має пам'ятати все те зло, що скоїла загарбницька росія проти України, аби кожен з російських окупантів поніс справедливе покарання.







Нагадаємо, що 16 березня 2022 року російська авіація скинула бомбу на приміщення драматичного театру в Маріуполі. Внаслідок здійсненого бомбового удару загинули близько 300 людей. Згодом Associated Press News, базуючись на матеріалах власного розслідування, оприлюднило інформацію про майже 600 загиблих.

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