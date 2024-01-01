Через закупівлі у п'яти громадах Волинська ОВА звернеться до Держаудитслужби





Таке рішення ухвалили за результатами засідання робочої групи з моніторингу закупівель із високим рівнем ризиків, пише



Завищені ціни на торгах



За результатами моніторингу у п'яти громадах області робоча група виявила завищені ціни на торгах по ряду закупівель і проситиме Держаудитслужбу перевірити їх достовірність.



Йдеться про такі закупівлі:



Підгаєцька сільська рада у період з 19 грудня 2023 року по 22 грудня 2023 на сайті Прозоро оприлюднила закупівлі (без використання електронної системи) 10 послуг. Зокрема з експлуатаційного утримання вулиць і доріг і аварійно-відновлювальних робіт на загальну суму 1 923 338,92 грн. Термін надання послуг був до 31 грудня 2023 року. Сім закупівель з поточного ремонту доріг було укладено з ФОП Годюк Назарій Петрович на загальну суму 1 337 868,65 грн. Ще три закупівлі — з ФОП Галяс Євгеній Олександрович на загальну суму 585 470,27 грн.



Також Держаудитслужба має перевірити у Підгайцівській громаді закупівлю двох овочерізок, які були були придбані без використання електронної системи, на суму 63000,00 грн у ТОВ "Волиньтехнологія" та закупівлю харчоварильного електричного котла вартістю 64895,00 грн у того ж підприємства.



У Боратинській громаді придбали три гідравлічні домкрати за процедурою закупівлі без використання електронної системи на суму 17100,00 грн (5700,00 грн за 1 шт.) у ФОП Пасічник А.В.



Держустанова "Маневицька виправна колонія" здійснила закупівлю семи тонн картоплі за процедурою запит цінових пропозицій на суму 119 980,00 грн у ФОП Кулибаба по 17,14 грн за 1 кг.



У Колківській громаді на відкритих торгах придбала понад три тонни м'яса свинини і курятини на заявлену суму 557200,00 грн.



У Дубівській громаді заклад дошкільної освіти "Сонечко" в селі Вербка здійснив закупівлю овочів, фруктів та горіхів за процедурою закупівлі без використання електронної системи на суму 5 250 гривень (105 гривень за 1 кілограм кабачків).



До яких ще закупівель виникли питання

Також робоча група при ОВА рекомендувала Володимирському територіальному медичному об’єднанню звернутись до замовника з метою здійснення погодження з Мінцифри. Йдеться про оголошені торги на комп’ютерне обладнання на 530 тис. грн, та машини для обробки даних на 540 тис. грн.



Окрім того, в ОВА виникли питання до ряду тендерів, оголошених департаментом житлово-комунального господарства Луцької міської ради. Серед них і тендер на послуги з дерев і кущів на 13,28 млн. грн.



"Виникає питання щодо критичної необхідності проведення такої кількості високовартісних закупівель під час воєнного стану. Тож вирішили заслухати замовника щодо обґрунтування даного бюджетного призначення на одному із засідань", зазначили у рішенні робочої групи.



Довідково: робоча група "Прозорість та підзвітність" до складу якої входять заступники керівників обласних управлінь СБУ, заступники керівників обласних територіальних органів БЕБ та представники Національного антикорупційного бюро була утворена торік. Головне завдання — контроль доцільності проведення тих чи інших тендерів на ремонти, благоустрій чи купівлю якихось речей місцевими бюджетами.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Волинська обласна військова адміністрація (ОВА) готує звернення до управління Західного офісу Держаудитслужби із проханням перевірити закупівлі у п'яти громадах області.Таке рішення ухвалили за результатами засідання робочої групи з моніторингу закупівель із високим рівнем ризиків, пише Суспільне За результатами моніторингу у п'яти громадах області робоча група виявила завищені ціни на торгах по ряду закупівель і проситиме Держаудитслужбу перевірити їх достовірність.Підгаєцька сільська рада у період з 19 грудня 2023 року по 22 грудня 2023 на сайті Прозоро оприлюднила закупівлі (без використання електронної системи) 10 послуг. Зокрема з експлуатаційного утримання вулиць і доріг і аварійно-відновлювальних робіт на загальну суму 1 923 338,92 грн. Термін надання послуг був до 31 грудня 2023 року. Сім закупівель з поточного ремонту доріг було укладено з ФОПна загальну суму 1 337 868,65 грн. Ще три закупівлі — з ФОПна загальну суму 585 470,27 грн.Також Держаудитслужба має перевірити у Підгайцівській громаді закупівлю двох овочерізок, які були були придбані без використання електронної системи, на суму 63000,00 грн у ТОВ "Волиньтехнологія" та закупівлю харчоварильного електричного котла вартістю 64895,00 грн у того ж підприємства.У Боратинській громаді придбали три гідравлічні домкрати за процедурою закупівлі без використання електронної системи на суму 17100,00 грн (5700,00 грн за 1 шт.) у ФОП Пасічник А.В.Держустанова "Маневицька виправна колонія" здійснила закупівлю семи тонн картоплі за процедурою запит цінових пропозицій на суму 119 980,00 грн у ФОП Кулибаба по 17,14 грн за 1 кг.У Колківській громаді на відкритих торгах придбала понад три тонни м'яса свинини і курятини на заявлену суму 557200,00 грн.У Дубівській громаді заклад дошкільної освіти "Сонечко" в селі Вербка здійснив закупівлю овочів, фруктів та горіхів за процедурою закупівлі без використання електронної системи на суму 5 250 гривень (105 гривень за 1 кілограм кабачків).До яких ще закупівель виникли питанняТакож робоча група при ОВА рекомендувала Володимирському територіальному медичному об’єднанню звернутись до замовника з метою здійснення погодження з Мінцифри. Йдеться про оголошені торги на комп’ютерне обладнання на 530 тис. грн, та машини для обробки даних на 540 тис. грн.Окрім того, в ОВА виникли питання до ряду тендерів, оголошених департаментом житлово-комунального господарства Луцької міської ради. Серед них і тендер на послуги з дерев і кущів на 13,28 млн. грн."Виникає питання щодо критичної необхідності проведення такої кількості високовартісних закупівель під час воєнного стану. Тож вирішили заслухати замовника щодо обґрунтування даного бюджетного призначення на одному із засідань", зазначили у рішенні робочої групи.робоча група "Прозорість та підзвітність" до складу якої входять заступники керівників обласних управлінь СБУ, заступники керівників обласних територіальних органів БЕБ та представники Національного антикорупційного бюро була утворена торік. Головне завдання — контроль доцільності проведення тих чи інших тендерів на ремонти, благоустрій чи купівлю якихось речей місцевими бюджетами.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію