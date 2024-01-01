У районі Роботиного росіяни продовжують застосовувати тактичну авіацію
Сьогодні, 14:27
Російська армія продовжує застосовувати по Роботиному Запорізької області тактичну авіацію, за минулу добу ворог здійснив сім безуспішних спроб штурмів.
Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Сил оборони півдня.
«В операційній зоні Сил оборони півдня продовжується щоденна контрбатарейна боротьба. Ворог не полишає намірів вибити наші підрозділи із зайнятих позицій», - ідеться в повідомленні.
За минулу добу армія рф здійснила сім спроб штурмів у районі Роботиного в Запорізькій області.
Зазнавши суттєвих безповоротних та санітарних втрат, ворог відійшов на вихідні позиції.
Українські військові здійснюють комплексні заходи з утримання та укріплення позицій.
«Окупанти не припиняють аеророзвідку навіть за складних погодних умов, тиснуть артилерійськими обстрілами, застосовують велику кількість ударних дронів різних типів, по Роботиному ворог продовжує застосовувати тактичну авіацію і здійснив пуски 2 КАБів», - наголосили в Силах оборони півдня.
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Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Сил оборони півдня.
«В операційній зоні Сил оборони півдня продовжується щоденна контрбатарейна боротьба. Ворог не полишає намірів вибити наші підрозділи із зайнятих позицій», - ідеться в повідомленні.
За минулу добу армія рф здійснила сім спроб штурмів у районі Роботиного в Запорізькій області.
Зазнавши суттєвих безповоротних та санітарних втрат, ворог відійшов на вихідні позиції.
Українські військові здійснюють комплексні заходи з утримання та укріплення позицій.
«Окупанти не припиняють аеророзвідку навіть за складних погодних умов, тиснуть артилерійськими обстрілами, застосовують велику кількість ударних дронів різних типів, по Роботиному ворог продовжує застосовувати тактичну авіацію і здійснив пуски 2 КАБів», - наголосили в Силах оборони півдня.
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