У районі Роботиного росіяни продовжують застосовувати тактичну авіацію





Як передає



«В операційній зоні Сил оборони півдня продовжується щоденна контрбатарейна боротьба. Ворог не полишає намірів вибити наші підрозділи із зайнятих позицій», - ідеться в повідомленні.



За минулу добу армія рф здійснила сім спроб штурмів у районі Роботиного в Запорізькій області.



Зазнавши суттєвих безповоротних та санітарних втрат, ворог відійшов на вихідні позиції.



Українські військові здійснюють комплексні заходи з утримання та укріплення позицій.



«Окупанти не припиняють аеророзвідку навіть за складних погодних умов, тиснуть артилерійськими обстрілами, застосовують велику кількість ударних дронів різних типів, по Роботиному ворог продовжує застосовувати тактичну авіацію і здійснив пуски 2 КАБів», - наголосили в Силах оборони півдня.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Російська армія продовжує застосовувати по Роботиному Запорізької області тактичну авіацію, за минулу добу ворог здійснив сім безуспішних спроб штурмів.Як передає Укрінформ , про це повідомляє пресслужба Сил оборони півдня.«В операційній зоні Сил оборони півдня продовжується щоденна контрбатарейна боротьба. Ворог не полишає намірів вибити наші підрозділи із зайнятих позицій», - ідеться в повідомленні.За минулу добу армія рф здійснила сім спроб штурмів у районі Роботиного в Запорізькій області.Зазнавши суттєвих безповоротних та санітарних втрат, ворог відійшов на вихідні позиції.Українські військові здійснюють комплексні заходи з утримання та укріплення позицій.«Окупанти не припиняють аеророзвідку навіть за складних погодних умов, тиснуть артилерійськими обстрілами, застосовують велику кількість ударних дронів різних типів, по Роботиному ворог продовжує застосовувати тактичну авіацію і здійснив пуски 2 КАБів», - наголосили в Силах оборони півдня.

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