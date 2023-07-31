Можливі звуки вибухів: піротехніки знешкоджуватимуть боєприпаси, які на днях знайшли у лісі на Волині

Можливі звуки вибухів: піротехніки знешкоджуватимуть боєприпаси, які на днях знайшли у лісі на Волині
Сьогодні, 16 березня, волинські піротехніки знешкоджуватимуть боєприпаси часів минулих воєн.

Про це повідомили у ДСНС Волині.

"В межах найближчої години поблизу села Колпитів Володимирського району пролунає звук вибуху - це піротехніки ДСНС Волині проведуть знешкодження виявлених вибухонебезпечних предметів", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що внаслідок вибуху у лісі біля села Колпитів у Володимирському районі на Волині загинули троє людей.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Волинь, піротехніки
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Замінування» шкіл у Луцьку: російський слід чи розваги учнів
Як змінилася вартість квартир у луцьких новобудовах у 2024 році
Дрони чи дороги? Що в пріоритеті у бюджетах Луцька, Володимира, Нововолинська та Ковеля
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Можливі звуки вибухів: піротехніки знешкоджуватимуть боєприпаси, які на днях знайшли у лісі на Волині
Сьогодні, 15:05
У районі Роботиного росіяни продовжують застосовувати тактичну авіацію
Сьогодні, 14:27
Весняне перезавантаження: які вистави відбудуться на сцені Волинського драмтеатру у квітні
Сьогодні, 13:45
Через закупівлі у п'яти громадах Волинська ОВА звернеться до Держаудитслужби
Сьогодні, 13:28
Німеччина має дані про підготовку нападу росії на НАТО з 2026 року, – ЗМІ
Сьогодні, 12:38
Схожі новини
У Луцькому районі попереджають про можливе відлуння вибухів У Луцькому районі попереджають про можливе відлуння вибухів
31 липень, 2023, 16:00
На Волині попереджають про можливі звуки вибухів На Волині попереджають про можливі звуки вибухів
20 липень, 2023, 15:20
«Кожен знешкоджений боєприпас – це врятоване життя», – волинський піротехнік, який розміновує Донеччину «Кожен знешкоджений боєприпас – це врятоване життя», – волинський піротехнік, який розміновує Донеччину
14 липень, 2023, 11:50
Волинські піротехніки продовжують розміновувати Донеччину. ФОТО Волинські піротехніки продовжують розміновувати Донеччину. ФОТО
21 червень, 2023, 20:30
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Можливі звуки вибухів: піротехніки знешкоджуватимуть боєприпаси, які на днях знайшли у лісі на Волині
Сьогодні, 15:05
 0
У районі Роботиного росіяни продовжують застосовувати тактичну авіацію
Сьогодні, 14:27
 0
Весняне перезавантаження: які вистави відбудуться на сцені Волинського драмтеатру у квітні
Сьогодні, 13:45
 0
Через закупівлі у п'яти громадах Волинська ОВА звернеться до Держаудитслужби
Сьогодні, 13:28
 0
Німеччина має дані про підготовку нападу росії на НАТО з 2026 року, – ЗМІ
Сьогодні, 12:38
 0
Медіа
відео
1/8