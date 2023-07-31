Можливі звуки вибухів: піротехніки знешкоджуватимуть боєприпаси, які на днях знайшли у лісі на Волині





Про це повідомили у ДСНС Волині.



"В межах найближчої години поблизу села Колпитів Володимирського району пролунає звук вибуху - це піротехніки ДСНС Волині проведуть знешкодження виявлених вибухонебезпечних предметів", - йдеться в повідомленні.



Нагадаємо, що внаслідок вибуху у лісі біля села Колпитів у Володимирському районі на Волині загинули троє людей.

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