Можливі звуки вибухів: піротехніки знешкоджуватимуть боєприпаси, які на днях знайшли у лісі на Волині
Сьогодні, 15:05
Сьогодні, 16 березня, волинські піротехніки знешкоджуватимуть боєприпаси часів минулих воєн.
Про це повідомили у ДСНС Волині.
"В межах найближчої години поблизу села Колпитів Володимирського району пролунає звук вибуху - це піротехніки ДСНС Волині проведуть знешкодження виявлених вибухонебезпечних предметів", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, що внаслідок вибуху у лісі біля села Колпитів у Володимирському районі на Волині загинули троє людей.
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Про це повідомили у ДСНС Волині.
"В межах найближчої години поблизу села Колпитів Володимирського району пролунає звук вибуху - це піротехніки ДСНС Волині проведуть знешкодження виявлених вибухонебезпечних предметів", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, що внаслідок вибуху у лісі біля села Колпитів у Володимирському районі на Волині загинули троє людей.
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