Внаслідок вибуху у лісі на Волині загинули троє людей
Сьогодні, 10:01
Внаслідок вибуху у лісі біля села Колпитів у Володимирському районі на Волині загинули троє людей.
Як розповів Суспільному керівник оперативно-диспетчерської служби Центру екстреної меддопомоги Станіслав Лінік, виклик до обласного центру екстреної медичної допомоги і медицини катастроф надійшов 14 березня о 21:58.
З його слів, медиків на місце події не пустили, там працювали відповідні служби.
Головний спеціаліст сектору комунікації Нацполіції Волині Олег Плазовський факт вибуху та загибелі трьох людей підтвердив. Що саме вибухнуло у лісі правоохоронці встановлюють.
Детальніше розповісти про смертельний випадок в поліції пообіцяли згодом.
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Як розповів Суспільному керівник оперативно-диспетчерської служби Центру екстреної меддопомоги Станіслав Лінік, виклик до обласного центру екстреної медичної допомоги і медицини катастроф надійшов 14 березня о 21:58.
З його слів, медиків на місце події не пустили, там працювали відповідні служби.
Головний спеціаліст сектору комунікації Нацполіції Волині Олег Плазовський факт вибуху та загибелі трьох людей підтвердив. Що саме вибухнуло у лісі правоохоронці встановлюють.
Детальніше розповісти про смертельний випадок в поліції пообіцяли згодом.
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