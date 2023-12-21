Внаслідок вибуху у лісі на Волині загинули троє людей





Як розповів Станіслав Лінік, виклик до обласного центру екстреної медичної допомоги і медицини катастроф надійшов 14 березня о 21:58.



З його слів, медиків на місце події не пустили, там працювали відповідні служби.



Головний спеціаліст сектору комунікації Нацполіції Волині Олег Плазовський факт вибуху та загибелі трьох людей підтвердив. Що саме вибухнуло у лісі правоохоронці встановлюють.



Детальніше розповісти про смертельний випадок в поліції пообіцяли згодом.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Внаслідок вибуху у лісі біля села Колпитів у Володимирському районі на Волині загинули троє людей.Як розповів Суспільному керівник оперативно-диспетчерської служби Центру екстреної меддопомоги, виклик до обласного центру екстреної медичної допомоги і медицини катастроф надійшов 14 березня о 21:58.З його слів, медиків на місце події не пустили, там працювали відповідні служби.Головний спеціаліст сектору комунікації Нацполіції Волиніфакт вибуху та загибелі трьох людей підтвердив. Що саме вибухнуло у лісі правоохоронці встановлюють.Детальніше розповісти про смертельний випадок в поліції пообіцяли згодом.

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