Курс валют у Луцьку 15 березня

Курс валют у Луцьку 15 березня
15 березня готівковий курс долара становить 38.30, продають його за 38.75.

Про це повідомляє Говерла.

Євро купують за 42.00, а продають за 42.50.

Щодо польського злотого, то його купують за 9.70, а продають за 9.94.

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Теги: курс, валюта, Луцьк
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