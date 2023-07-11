Ті, хто ставить певні обмеження на підтримку України, обирають поразку, – Макрон

Еммануель Макрон не виключає нових ініціатив на європейському рівні для допомоги Україні.



Про це він заявив у інтерв’ю французьким телеканалам, передає кореспондент



"Ті, хто ставить певні "обмеження" на підтримку України, "обирають поразку", - сказав він. "Якщо ситуація погіршиться, ми будемо готові забезпечити, щоб росія ніколи не перемогла", - додав президент Франції.



Він розповів, що не розмовляв з володимиром путіним протягом декількох місяців. "Я говорив з ним, коли це було необхідно", - сказав Макрон.



Президент Франції також відреагував на останні заяви путіна.



"Недоречно погрожувати, коли у вас є ядерна зброя", - сказав він, порадивши французам почувати себе "захищеними, тому що ми є ядерною силою. Ми готові, у нас є доктрина. Коли йдеться про ядерну зброю, не потрібно багато слів, це інструмент безпеки. Це покладає на нас відповідальність ніколи не вдаватися до ескалації".



Водночас Макрон відмовився називати путіна автократом чи диктатором, описавши як людину, яка "потрапила у репресивний і авторитарний дрейф у своїй країні, яка в останні роки обрала для себе роль дестабілізуючої сили на кількох театрах військових дій".

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Президент Франціїне виключає нових ініціатив на європейському рівні для допомоги Україні.Про це він заявив у інтерв’ю французьким телеканалам, передає кореспондент Укрінформу "Ті, хто ставить певні "обмеження" на підтримку України, "обирають поразку", - сказав він. "Якщо ситуація погіршиться, ми будемо готові забезпечити, щоб росія ніколи не перемогла", - додав президент Франції.Він розповів, що не розмовляв зпротягом декількох місяців. "Я говорив з ним, коли це було необхідно", - сказав Макрон.Президент Франції також відреагував на останні заяви путіна."Недоречно погрожувати, коли у вас є ядерна зброя", - сказав він, порадивши французам почувати себе "захищеними, тому що ми є ядерною силою. Ми готові, у нас є доктрина. Коли йдеться про ядерну зброю, не потрібно багато слів, це інструмент безпеки. Це покладає на нас відповідальність ніколи не вдаватися до ескалації".Водночас Макрон відмовився називати путіна автократом чи диктатором, описавши як людину, яка "потрапила у репресивний і авторитарний дрейф у своїй країні, яка в останні роки обрала для себе роль дестабілізуючої сили на кількох театрах військових дій".

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