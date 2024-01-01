Атака «шахедів»: захисникам вдалося відбити усі БпЛА

Атака «шахедів»: захисникам вдалося відбити усі БпЛА
Російська армія вночі атакувала українців ракетами та ударними безпілотниками Shahed.

Про це повідомили у Повітряних силах.

У ніч на 15 березня 2024 року російські окупанти ударили 7-ма зенітними керованими ракетами С-300/С-400 по Харківщині та Донеччині, однією керованою авіаційною ракетою Х-59 по Полтавщині та 27-ма ударними БпЛА типу «Shahed» (райони пусків безпілотників – Приморсько-Ахтарськ, Курська обл. – рф.).

До відбиття повітряного нападу залучались зенітні ракетні підрозділи Повітряних Сил та Сухопутних військ, мобільні вогневі групи Сил оборони України, підрозділи радіоелектронної боротьби.

В результаті бойової роботи збито 27 «шахедів» у межах Кіровоградської, Миколаївської, Харківської, Херсонської, Хмельницької, Вінницької, Київської та областей.

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Теги: Росія, Україна, війна
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