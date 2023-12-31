Зеленський анонсував збільшення виробництва української зброї

Президент Українианонсував збільшення вітчизняного виробництва зброї.Про це глава держави повідомив під час вечірнього звернення."Сьогодні я мав нагоду подякувати працівникам нашого оборонного комплексу – людям, які присвятили своє життя українській силі. Які роблять нашу зброю, що проявляє себе на фронті, на морі, в ударах з повітря по російській системі війни. Дякую за українські снаряди, гармати, за дрони, за наші ракети, за наші системи РЕБ – за все те, що допомагає нашим воїнам битись і береже життя Україні та українців. Буде ще більше нашої зброї, снарядів, наших дронів, наших систем РЕБ", - сказав Зеленський.