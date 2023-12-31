Зеленський анонсував збільшення виробництва української зброї

Зеленський анонсував збільшення виробництва української зброї
Президент України Володимир Зеленський анонсував збільшення вітчизняного виробництва зброї.

Про це глава держави повідомив під час вечірнього звернення.

"Сьогодні я мав нагоду подякувати працівникам нашого оборонного комплексу – людям, які присвятили своє життя українській силі. Які роблять нашу зброю, що проявляє себе на фронті, на морі, в ударах з повітря по російській системі війни. Дякую за українські снаряди, гармати, за дрони, за наші ракети, за наші системи РЕБ – за все те, що допомагає нашим воїнам битись і береже життя Україні та українців. Буде ще більше нашої зброї, снарядів, наших дронів, наших систем РЕБ", - сказав Зеленський.

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Теги: Зеленський, війна, зброя
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