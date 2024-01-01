Швеція виділить 30 млн євро на купівлю в Чехії снарядів для України





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Швецький уряд ухвалив рішення, що Управління оборонних закупівель (FMV) зможе провести переговори та укласти угоду з Чехією про закупівлю боєприпасів для України на суму 30 мільйонів євро.



Фінансування відбудеться в межах 15-го пакета допомоги Україні, що нині перебуває на розгляді парламенту й потребуватиме окремого схвалення.



"Потреба України в боєприпасах є великою, особливо в артилерійських. Чехія визначила можливості для закупівлі великої кількості боєприпасів на світовому ринку для передачі Україні, і уряд хоче підтримати Чехію в цій роботі", - наголосив міністр оборони Швеції Пол Йонсон.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Швеція вирішила підтримати ініціативу Чехії стосовно постачання артилерійських снарядів в Україну. Зокрема, вона передасть 30 мільйонів євро на її підтримку.Про це повідомляє "Кореспондент" , посилаючись на урядовий сайт Швеції.Швецький уряд ухвалив рішення, що Управління оборонних закупівель (FMV) зможе провести переговори та укласти угоду з Чехією про закупівлю боєприпасів для України на суму 30 мільйонів євро.Фінансування відбудеться в межах 15-го пакета допомоги Україні, що нині перебуває на розгляді парламенту й потребуватиме окремого схвалення."Потреба України в боєприпасах є великою, особливо в артилерійських. Чехія визначила можливості для закупівлі великої кількості боєприпасів на світовому ринку для передачі Україні, і уряд хоче підтримати Чехію в цій роботі", - наголосив міністр оборони Швеції

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