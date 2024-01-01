Швеція виділить 30 млн євро на купівлю в Чехії снарядів для України
Сьогодні, 06:31
Швеція вирішила підтримати ініціативу Чехії стосовно постачання артилерійських снарядів в Україну. Зокрема, вона передасть 30 мільйонів євро на її підтримку.
Про це повідомляє "Кореспондент", посилаючись на урядовий сайт Швеції.
Швецький уряд ухвалив рішення, що Управління оборонних закупівель (FMV) зможе провести переговори та укласти угоду з Чехією про закупівлю боєприпасів для України на суму 30 мільйонів євро.
Фінансування відбудеться в межах 15-го пакета допомоги Україні, що нині перебуває на розгляді парламенту й потребуватиме окремого схвалення.
"Потреба України в боєприпасах є великою, особливо в артилерійських. Чехія визначила можливості для закупівлі великої кількості боєприпасів на світовому ринку для передачі Україні, і уряд хоче підтримати Чехію в цій роботі", - наголосив міністр оборони Швеції Пол Йонсон.
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Про це повідомляє "Кореспондент", посилаючись на урядовий сайт Швеції.
Швецький уряд ухвалив рішення, що Управління оборонних закупівель (FMV) зможе провести переговори та укласти угоду з Чехією про закупівлю боєприпасів для України на суму 30 мільйонів євро.
Фінансування відбудеться в межах 15-го пакета допомоги Україні, що нині перебуває на розгляді парламенту й потребуватиме окремого схвалення.
"Потреба України в боєприпасах є великою, особливо в артилерійських. Чехія визначила можливості для закупівлі великої кількості боєприпасів на світовому ринку для передачі Україні, і уряд хоче підтримати Чехію в цій роботі", - наголосив міністр оборони Швеції Пол Йонсон.
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