Рідним загиблих воїнів з Волині вручили посмертні ордени Героїв. ФОТО
Сьогодні, 05:28
З нагоди дня українського добровольця 14 березня 2024 року в місті Ковель відбувся захід з метою вшанування захисників незалежності України. Під час заходу рідним загиблих воїнів вручили нагороди Героїв.
Про це повідомили у Волинському обласному ТЦК та СП.
Заступник начальника Ковельського РТЦК та СП - начальник мобілізаційного відділення підполковник Валентин Прищенко та міський голова Ігор Чайка вручили ордени «За мужність» ІІІ ступеня (посмертно) сімʼям полеглих Героїв: Димарчука Сергія Георгійовича, Наумчука Віталія Андрійовича, Корецького Юрія Юрійовича, Лукашука Юрія Володимировича.
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Про це повідомили у Волинському обласному ТЦК та СП.
Заступник начальника Ковельського РТЦК та СП - начальник мобілізаційного відділення підполковник Валентин Прищенко та міський голова Ігор Чайка вручили ордени «За мужність» ІІІ ступеня (посмертно) сімʼям полеглих Героїв: Димарчука Сергія Георгійовича, Наумчука Віталія Андрійовича, Корецького Юрія Юрійовича, Лукашука Юрія Володимировича.
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