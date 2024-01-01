Рідним загиблих воїнів з Волині вручили посмертні ордени Героїв. ФОТО

Рідним загиблих воїнів з Волині вручили посмертні ордени Героїв. ФОТО
З нагоди дня українського добровольця 14 березня 2024 року в місті Ковель відбувся захід з метою вшанування захисників незалежності України. Під час заходу рідним загиблих воїнів вручили нагороди Героїв.

Про це повідомили у Волинському обласному ТЦК та СП.

Заступник начальника Ковельського РТЦК та СП - начальник мобілізаційного відділення підполковник Валентин Прищенко та міський голова Ігор Чайка вручили ордени «За мужність» ІІІ ступеня (посмертно) сімʼям полеглих Героїв: Димарчука Сергія Георгійовича, Наумчука Віталія Андрійовича, Корецького Юрія Юрійовича, Лукашука Юрія Володимировича.


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Теги: Волинь, Ковель, нагороди
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