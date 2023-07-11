Крим, відправка військ в Україну: про що говорив Макрон у нещодавньому інтерв'ю





Про це Макрон сказав увечері 14 березня в інтерв’ю телеканалам TF1 і France 2, повідомляє



Французький президент, пояснюючи порушення ним ідеї про введення військ в Україну, наголосив, що в нинішніх умовах необхідно не допустити перемоги Росії у війні, яка "йде на європейській землі".



"Що відбувається в Україні? Війна, яка є екзистенціальною для нашої Європи і для Франції. Ми встановили занадто багато обмежень, якщо можна так сказати, в нашій лексиці. Ми не йдемо на ескалацію. Ми не перебуваємо у стані війни з Росією", – підкреслив він.



За словами Макрона, якщо Франція все ж буде змушена направити війська в Україну, то "єдиний, хто буде нести відповідальність – це кремлівський режим". "Це будемо не ми. Ми ніколи не підемо в наступ, ніколи не перехопимо ініціативу", – запевнив він.



"Франція – це сила миру. Але сьогодні, щоб мати мир в Україні, ми не повинні бути слабкими. Тому ми повинні тверезо дивитися на ситуацію і з рішучістю, волею і сміливістю сказати, що ми готові вкласти ресурси для досягнення нашої мети, яка полягає в тому, щоб Росія не перемогла", – додав Макрон.



Французький президент вважає, що в разі перемоги Росії у війні "довіра до Європи буде зведена до нуля".



"Ви думаєте, що поляки, литовці, естонці, латвійці, румуни і болгари могли б хоч на секунду залишатися в спокої? І я навіть не кажу про Молдову, яка, слід визнати, сьогодні не є членом Європейського Союзу, але яка в будь-яку секунду опинилася б під загрозою", – додав він.



Водночас, коментуючи загрозу ескалації, яка могла б поширити активні бойові дії на інші європейські держави, Макрон висловив сподівання, що цього не станеться.



"Ми робимо все можливе, щоб допомогти Україні перемогти Росію, тому що я скажу дуже просто: не може бути тривалого миру, якщо не буде суверенітету, якщо не буде повернення до міжнародно визнаних кордонів України, включно з Кримом", – додав він.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Президент Франції Емманюель Макрон, коментуючи порушену ним ідею відправлення західних військ в Україну, наголосив, що у разі втілення такого сценарію французькі сили не будуть іти в наступ проти РФ.Про це Макрон сказав увечері 14 березня в інтерв’ю телеканалам TF1 і France 2, повідомляє "Європейська правда". Французький президент, пояснюючи порушення ним ідеї про введення військ в Україну, наголосив, що в нинішніх умовах необхідно не допустити перемоги Росії у війні, яка "йде на європейській землі"."Що відбувається в Україні? Війна, яка є екзистенціальною для нашої Європи і для Франції. Ми встановили занадто багато обмежень, якщо можна так сказати, в нашій лексиці. Ми не йдемо на ескалацію. Ми не перебуваємо у стані війни з Росією", – підкреслив він.За словами Макрона, якщо Франція все ж буде змушена направити війська в Україну, то "єдиний, хто буде нести відповідальність – це кремлівський режим". "Це будемо не ми. Ми ніколи не підемо в наступ, ніколи не перехопимо ініціативу", – запевнив він."Франція – це сила миру. Але сьогодні, щоб мати мир в Україні, ми не повинні бути слабкими. Тому ми повинні тверезо дивитися на ситуацію і з рішучістю, волею і сміливістю сказати, що ми готові вкласти ресурси для досягнення нашої мети, яка полягає в тому, щоб Росія не перемогла", – додав Макрон.Французький президент вважає, що в разі перемоги Росії у війні "довіра до Європи буде зведена до нуля"."Ви думаєте, що поляки, литовці, естонці, латвійці, румуни і болгари могли б хоч на секунду залишатися в спокої? І я навіть не кажу про Молдову, яка, слід визнати, сьогодні не є членом Європейського Союзу, але яка в будь-яку секунду опинилася б під загрозою", – додав він.Водночас, коментуючи загрозу ескалації, яка могла б поширити активні бойові дії на інші європейські держави, Макрон висловив сподівання, що цього не станеться."Ми робимо все можливе, щоб допомогти Україні перемогти Росію, тому що я скажу дуже просто: не може бути тривалого миру, якщо не буде суверенітету, якщо не буде повернення до міжнародно визнаних кордонів України, включно з Кримом", – додав він.

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