В Україні може подорожчати шоколад





Як повідомляє Reuters з посиланням на слова трейдерів, у світі очікується зростання цін на шоколад через призупинення роботи заводів із перероблення какао-бобів у Гані та Кот-д'Івуарі, - пише



"Виробники шоколаду не можуть виробляти продукцію із сирого какао та сподіваються на переробні заводи. Проте, переробні підприємства стверджують, що вони не мають можливості придбати какао-боби", – зазначено у повідомленні.



Протягом останнього року ціни на какао зросли більш ніж вдвічі, кілька разів оновивши історичні максимуми. Виробники шоколаду вже підвищили ціни для споживачів після трьох років неврожаю какао, і, ймовірно, очікується четвертий неврожайний рік у Гані та Кот-д'Івуарі, що виробляють майже 60% світового обсягу какао.



Міжнародна організація какао (ICCO) прогнозує, що цього сезону світове виробництво скоротиться на 10,9% – до 4,45 млн тонн. За даними ICCO, через невідповідність попиту та пропозиції на ринку цього сезону виникне дефіцит у 374 тисячі тонн порівняно з 74 тисячами тонн минулого сезону.



Чому дорожчатиме шоколад в Україні



Українські виробники кондитерських виробів також перебувають під тиском зростання світових цін на какао-боби. Вони зараз рідко купують сирі какао-боби, оскільки переробка какао в Україні не є поширеною. Однак вони закуповують перероблену продукцію європейського виробництва, ціни на яку теж активно зростають.



Для українських кондитерів це має дуже негативний вплив, оскільки поряд із різким зростанням вартості сировини вони стикаються ще й із логістичними проблемами, спричиненими протестами польських фермерів, розповів голова "Укркондпрому" Олександр Балдинюк. Так, за його словами, вартість доставки тони переробленого какао наразі становить $6600.



Водночас поки що українські кондитери намагаються втримати ціни. Через високу конкуренцію на цьому ринку навіть незначне зростання цінника для споживача може привести до втрати позицій виробником. Щоб зберегти рентабельність, кондитерські компанії можут почати випускати солодощі з меншим вмістом какао, не виключає Балдинюк. А от ціни на шоколад з високим процентом какао у складі втримати не вдасться.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Світова шоколадна криза посилюється – африканські заводи із перероблення какао-бобів призупиняють роботу. Це призведе до глобального зростання цін на шоколад, який у майбутньому може стати делікатесом. Українські виробники кондитерських виробів до того ж перебувають під додатковим тиском – через складнощі з логістикою на тлі польскої блокади кордону.Як повідомляє Reuters з посиланням на слова трейдерів, у світі очікується зростання цін на шоколад через призупинення роботи заводів із перероблення какао-бобів у Гані та Кот-д'Івуарі, - пише Obozrevatel. "Виробники шоколаду не можуть виробляти продукцію із сирого какао та сподіваються на переробні заводи. Проте, переробні підприємства стверджують, що вони не мають можливості придбати какао-боби", – зазначено у повідомленні.Протягом останнього року ціни на какао зросли більш ніж вдвічі, кілька разів оновивши історичні максимуми. Виробники шоколаду вже підвищили ціни для споживачів після трьох років неврожаю какао, і, ймовірно, очікується четвертий неврожайний рік у Гані та Кот-д'Івуарі, що виробляють майже 60% світового обсягу какао.Міжнародна організація какао (ICCO) прогнозує, що цього сезону світове виробництво скоротиться на 10,9% – до 4,45 млн тонн. За даними ICCO, через невідповідність попиту та пропозиції на ринку цього сезону виникне дефіцит у 374 тисячі тонн порівняно з 74 тисячами тонн минулого сезону.Українські виробники кондитерських виробів також перебувають під тиском зростання світових цін на какао-боби. Вони зараз рідко купують сирі какао-боби, оскільки переробка какао в Україні не є поширеною. Однак вони закуповують перероблену продукцію європейського виробництва, ціни на яку теж активно зростають.Для українських кондитерів це має дуже негативний вплив, оскільки поряд із різким зростанням вартості сировини вони стикаються ще й із логістичними проблемами, спричиненими протестами польських фермерів, розповів голова "Укркондпрому" Олександр Балдинюк. Так, за його словами, вартість доставки тони переробленого какао наразі становить $6600.Водночас поки що українські кондитери намагаються втримати ціни. Через високу конкуренцію на цьому ринку навіть незначне зростання цінника для споживача може привести до втрати позицій виробником. Щоб зберегти рентабельність, кондитерські компанії можут почати випускати солодощі з меншим вмістом какао, не виключає Балдинюк. А от ціни на шоколад з високим процентом какао у складі втримати не вдасться.

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