За скільки на луцькому ринку можна купити овочі. ВІДЕО
Сьогодні, 03:42
На ринку в обласному центрі Волині стрибка цін на моркву, цибулю та капуста немає.
Журналісти телеканалу «Конкурент TV» дізналися актуальні ціни на ці овочі.
Капусту на ринку Луцька продають за 20 грн/кг. Оптом вийде 12 грн/кг. Молода ж коштує 80-85 грн/кг, але можна знайти і за 75 грн/кг. Пекінську капусту покупцям пропонують за 35 грн/кг.
Звичайна біла ріпчаста цибуля тут коштує 20 грн/кг. І нині продавці кажуть, що ціни на неї не піднялися. Зазначимо, нещодавно торговці повідомляли про те, що цибуля значно додала в ціні, і вартість її буде і далі зростати, адже з потеплінням її буде складніше зберігати у товарному вигляді.
Морква в середньому коштує 20 гривень за кілограм. Проте її можна знайти і дешевше – за 15 грн/кг.
Журналісти телеканалу «Конкурент TV» дізналися актуальні ціни на ці овочі.
Капусту на ринку Луцька продають за 20 грн/кг. Оптом вийде 12 грн/кг. Молода ж коштує 80-85 грн/кг, але можна знайти і за 75 грн/кг. Пекінську капусту покупцям пропонують за 35 грн/кг.
Звичайна біла ріпчаста цибуля тут коштує 20 грн/кг. І нині продавці кажуть, що ціни на неї не піднялися. Зазначимо, нещодавно торговці повідомляли про те, що цибуля значно додала в ціні, і вартість її буде і далі зростати, адже з потеплінням її буде складніше зберігати у товарному вигляді.
Морква в середньому коштує 20 гривень за кілограм. Проте її можна знайти і дешевше – за 15 грн/кг.